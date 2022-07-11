РФ планирует отправить в ОРДЛО десант учителей из Дагестана

Украинских детей хотят обучать по российской программе

Около 60 учителей из Дагестана готовы ехать на оккупированные территории Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Министерство образования и науки Дагестана приглашает учителей региона работать в так называемых "ЛНР" и "ДНР", обещая большие деньги – уже несколько десятков учителей согласились ехать.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram.

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"Детали: педагогов завлекают большими суточными — 8 тысяч деревянных рублей, в то время как месячная зарплата учителя в Дагестане едва ли превышает 25 тысяч. За такие суточные выразили желание ехать в Украину и учителя из центральных и южных регионов россии — рост цен на родине не позволяет даже еды купить на зарплату учителя", – говорится в сообщении.

Как сообщают СМИ страны-агрессора, Минобрнауки Дагестана получило письмо от Минпросвещения России, в котором указано, что для организации образовательного процесса на территории "ЛНР" и "ДНР" к новому учебному году нужно представить информацию о работниках, готовых к командированию в эти регионы на длительный период. По состоянию на 8 июля было подано около 60 заявок.

Ранее мы сообщали, что под Мелитополем оккупанты грозят родителям отбирать детей из-за школы.

Также напомним, в детсаду России учат детей ненавидеть Украину.