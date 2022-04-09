Убийство Путина самими россиянами возможно только при одном сценарии – генерал-майор СБУ

Виктор Ягун уверен, что ближнее окружение президента РФ и общество не устроят бунт

Виктор Ягун предположил, кто может взяться за убийство Путина / Коллаж "Сегодня"

Руководство российских спецслужб не устроит бунт против президента РФ Владимира Путина. Нужно надеяться лишь на бизнесменов, которые заплатят охране главы России, что те его убили.

Такое мнение генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун высказал в интервью телеведущему Владимиру Полуеву на Youtube-канале "Украина 24".

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Надежда на бизнесменов

"Никто на это не способен на бунт. Я не верю в ближайшее окружение Путина. Я считаю, что это один коллективный Путин. Есть надежда только на бизнесменов, которые потеряли значительные средства и будущее для своих детей. Они могут профинансировать какого-нибудь капитана по охране Путина, который за пару миллионов долларов нажмет на курок и пристрелит этого маньяка", – говорит Виктор Ягун.

Также генерал-майор уточнил, что невозможен бунт в обществе России.

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"Люди не понимают, что происходит в мире и не имеют критического мышления", – добавил Виктор Ягун.

Путин перешел в план "Б"

Оккупанты не смогли провести блицкриг по захвату Украины и ее столице. Поэтому президент РФ Владимир Путин перешел к плану "Б" в войне против нашей страны. Об этом премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк сообщил в интервью CNN.

Яценюк уточнил, что у этого плана конечный срок – 9 мая.

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"СССР и Россия празднуют день победы 9 мая. Это большой политический праздник для РФ. И это основа путинской нацистской политики. Это удивительно – праздновать победу над нацизмом, одновременно внедряя путинскую политику нацизма. Думаю, нас ждет очень тяжелый месяц", – сказал он.

Экс-премьер отметил, что РФ начала перегруппировать свою армию. Она может предоставить Путину шанс захватить небольшую часть территории на востоке.

"Но я хочу четко сказать – мы не отдадим ни одного клочка нашей земли агрессору. Поэтому мы обращаемся к США, Группе семи и всему миру помочь Украине победить в этой борьбе", – заявил Яценюк.

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