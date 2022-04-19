Убитый в Буче Навальный оказался родственником российского оппозиционера

Также стало известно, что более близкие родственники Навального, во время оккупации Киевской области не пострадали

Среди расстрелянных россиянами нашли родственника Алексея Навального / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Расстрелянный в Буче Илья Навальный, действительно оказался родственником российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом пишет BBC News Украина.

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"Да, Илья был дальним родственником Алексея, есть общий прадед", — сообщил староста села Новое Залесье возле Бородянки Павел Навальный.

Сам Павел — троюродный брат Алексея Навального.

По его словам, другие, гораздо более близкие родственники Навального, во время российской оккупации Киевской области не пострадали.

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Телеграмм ресурс поиска и опознания жертв российской оккупации "Погибшие на территории Бучанского района" обнародовал фото документов Ильи Навального.

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В Буче оккупанты расстреляли Навального

Во время оккупации Бучи российские военные расстреляли местного жителя – 60-летнего Илью Навального. Люди, ставшие свидетелями казни, считают, что мужчину могли убить лишь за то, что он является однофамильцем российского оппозиционера Алексея Навального, пишет немецкое издание Bild.

64-летняя жительница Бучи Мария рассказала Bild, что хорошо знала Илью Навального и видела его 12 марта, когда его расстреляли российские солдаты:

"Мы вошли в наш многоквартирный дом в тот момент, когда Илья спускался по лестнице. Я ему говорю: не выходи, там стреляют. Но он все еще хотел выйти на улицу, чтобы выкурить сигарету. Потом я снова слышала выстрелы".

Когда через час Мария вышла из подвала, она нашла тело соседа.

"Они выстрелили ему в голову. Рядом с ним лежал его паспорт на имя Навального", – рассказала она.

71-летний Алексей, живущий по соседству, тоже видел расстрел:

"Мы прятались от солдат и часами сидели в подвале. Когда я, наконец, вернулся на улицу, я увидел его полностью уничтоженную машину и труп Ильи".

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