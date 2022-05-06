У Запада есть ответ на ядерный удар России – эксперт

Никто не сомневается, что Путин будет продолжать угрожать ядерным оружием

Запад пытается сдержать порывы Путина по применению ядерного оружия - говорит Орешкин / Коллаж "Сегодня"

Российский президент Владимир Путин исчерпал все свои идеи для шантажа Запада. Однако у него остаются ядерные боеголовки, которыми он продолжит угрожать еще долго. Правда, в итоге вряд ли реально ими воспользуется.

Об этом рассказал российский политический географ Дмитрий Орешкин ведущему Олегу Панюте в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-канале "Украина 24".

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Мнение

"Он думал, что Запад испугается намека на ядерный конфликт. Впрочем, то, что он уже успел натворить, удивительным образом для него самого консолидировало Запад и подготовило к наиболее жестким реакциям. Это новость для него, что его перестали бояться и начали презирать", – говорит Дмитрий Орешкин.

Ответ

Орешкин считает, что заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о готовности мгновенно ответить Кремлю "что-то и значат".

"Путинской бригаде ничего не остается, как дергать еще раз за ту же веревочку и говорить: а вот у нас есть атомная бомба. Запад знает, что у них есть атомное оружие, и считает, что Путин испугается его использовать. И я так думаю", – вселяет уверенность эксперт.

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Орешкин отмечает, что при ударе по Украине тактическим ядерным оружием Россия получит ответный стратегический удар от НАТО.

"НАТО ответит уже напрямую, не просто посредством Украины, а по территории РФ. Здесь Путин прекрасно понимает, что проигрывает, но пугать и угрожать продолжит. И стучать атомной бомбой, как Хрущев ботинком по столу в ООН, он, конечно, будет", – говорит Орешкин.

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Ситуация