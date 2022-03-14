У Путина отрицают, что попросили помощи у Китая

Спикер президента РФ сделал вид, что заявления США не соответствуют истине

Песков отрицает обращение РФ к Китаю / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

РФ не обращалась к другим странам с просьбой о помощи воевать против Украины, утверждает спикер президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Журналисты РФ уточнили у Пескова, обращалась ли РФ к властям Китая о военной помощи, как сообщали мировые СМИ накануне. Песков ответил отрицательно.

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"Россия имеет самостоятельный потенциал для продолжения операции", — добавил он.

Что известно об обращении РФ к Китаю

Официальные лица США заявили, что РФ обратилась к Китаю на фоне войны против Украины. Россия попросила Китай оказать ей военную технику и поддержку. Кроме того, РФ озвучила просьбу о дополнительной экономической помощи, поскольку у страны огромные проблемы из-за введенных против нее санкций.

Американские официальные лица отказались описать тип военной техники, которую ищет РФ для дальнейшей войны. Кроме того, они отказались обсуждать любую реакцию Китая на запросы России. В США следят, как отреагирует Китай на просьбу Российской Федерации.

Администрация президента США надеется убедить Китай оказать давление на Путина, чтобы тот изменил свой курс в отношении Украины. В администрации Джо Байдена считают, что можно отговорить Китай от увеличения помощи России.

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В Киеве ранее отреагировали на то, что РФ попросила у Китая военную и экономическую помощь в войне с Украиной. Такую просьбу считают позором для России, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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