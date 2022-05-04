Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетный обстрел 3 мая ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

У Путина отказались от "денацификации" Украины: названа неожиданная причина

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 мая, 15:53
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кремлевская пропаганда попыталась найти замену непонятному для россиян термину, но безуспешно
Владимир Путин больше не использует термин "денацификация" Украины
Владимир Путин больше не использует термин "денацификация" Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Власти России перестали говорить о "денацификации", которую президент РФ Владимир Путин называл одной из главных целей войны в Украине. Выяснилось, что россияне не понимают значения этого термина.

Об этом пишет издание "Проект" со ссылкой на слова близких к Кремлю политтехнологов.

Реклама

По данным собеседников издания, примерно через неделю после начала войны социологи по заказу администрации президента РФ провели закрытые телефонные опросы об отношении россиян к основным тезисам пропаганды. Выяснилось, что люди не понимают, что такое "денацификация" – мало кто смог внятно расшифровать термин.

"После этого у нас начался бардак – каждую неделю искали новые слова, но ничего удачного подобрать не удалось", – заявил источник, близкий к Кремлю.

Опросы, по его словам, говорили о том, что россияне хотят услышать лишь о победе. Несмотря на это, отмечает издание, пропаганда полностью не отказалась от использования слова "денацификация", ведь "нельзя просто забыть озвученную президентом цель", а лишь сократила число упоминаний.

В частности, телеведущий Дмитрий Киселев в своих эфирах 27 февраля и 6 марта не менее семи минут пытался объяснить значение этого слова. В апреле же он либо не говорил о "денацификации" вообще, либо использовал это слово пару раз за выпуск.

Реклама

Как отмечает издание, один из самых неловких моментов произошел, когда на переговорах о прекращении боевых действий украинские переговорщики спросили российских визави, что означает "денацификация" Украины. Сформулировать ответ те не смогли.

Зеленский объяснил Путину, что такое "денацификация"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "денацификация" плохо закончится для самой России.

"То же самое было в 40-х годах, нацистская Германия проводила денацификацию еврейского народа. Сейчас происходит то же самое. Я просто не знал, что в современном мире так может быть. Что человек, объявляющий денацификацию, может получить за это какую-то поддержку. Это и есть преступление против народа. Потому что сказать "денацификация", а затем бомбить гражданских людей – это геноцид против украинского народа", – акцентировал глава государства.

По словам Зеленского, в прошлом подобные процессы заканчивались для некоторых государств "так, что им потом было стыдно".

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 4 мая
1
Личный состав 24 500
Личный состав
2
Самолеты 194
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1077
Танки
5
ББМ 2610
ББМ
6
Артиллерия 491
Артиллерия
7
Средства ПВО 81
Средства ПВО
8
РСЗО 163
РСЗО
9
БПЛА 303
БПЛА
10
Корабли/катера 10
Корабли/катера
11
Транспорт 1867
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Дармограй Роман Анатольевич – подполковник, командир 3 батальона 72 отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев. Уничтожил вражескую танковую колонну под Броварами, в результате чего погиб один из высших офицеров РФ. Внес большой вклад в то, что оккупанты так и не смогли войти в Киев. Герой Украины.
История героя
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Герої не вмирають!

Спас Киев от техногенной катастрофы… Андрей Никончук - солдат ракетно-зенитного подразделения, защищавшего Киевскую ГЭС. Благодаря точности и хладнокровности “зенитчика” нашим ПВО удалось уничтожить множество воздушных целей, в том числе и ракет, которые были направлены на разрушение ГЭС. Погиб в результате вражеского обстрела. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
37,84
36,04
40,56
32,47
37,84
36,04
40,65
30,98
-
36,09
40,65
30,37
-
35,86
40,59
30,00
-
-
42,68
31,81
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
31,47
-
36,04
40,65
30,97
-
36,04
40,65
31,46
-
36,29
40,65
30,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять