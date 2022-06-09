Три страны могут уговаривать Украину сдаться – Пионтковский

Российский журналист рассказал, как менялись планы Путина с начала полномасштабного вторжения

Андрей Пионтковский (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Новая установка президента РФ Владимир Путина уничтожить Украину как государство, заставив подписать мирное соглашение о капитуляции под давлением западных стран – Италии, Германии, Франции.

Об этом российский журналист и политический деятель Андрей Пионтковский рассказал в интервью Анне Степанец на YouTube-канале "Украина 24".

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"Если им удастся навязать такой план Франции, Германии, Италии, это вызовет, кроме того, и большой политический раскол внутри украинского общества, и будет работать на ту же единственную и неизменную маниакальную цель Кремля – это уничтожение Украинского государства", – сказал он.

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