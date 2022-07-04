Том Купер рассказал, как Путин много лет готовился к вторжению в Украину (видео)

Российский президент долго искал способы шантажировать Запад

Путин замышлял открытое нападение много лет, считает эксперт / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин, готовился к войне с Украиной много лет. Он заключил со странами Евросоюза очень выгодные газовые контракты, поэтому Запад реагирует на украинский конфликт с большим опозданием.

Об этом рассказал военный аналитик из Австрии Том Купер в эфире программы "Пояснює Панюта" на YouТубе-канале "Україна 24" .

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Том Купер отметил, что западные правительства подверглись шантажу Кремля, и именно поэтому "мы дошли до такой эскалации агрессии России против Украины".

"Путин решил, что может расширить Россию, захватить Украину – "это моя сфера интересов". Он может называть себя "царем Иваном Великим" или каким-то там. И готов еще расшить Россию и все такое. И он может это сделать, потому что он к этому готовился годами, и даже десятилетиями. У него всегда была идея покорить Украину. И для него это был как удар в лицо, когда в 2014-м Украина поднялась благодаря Майдану и избавилась от влияния России. Для него это был шок – как так, украинцы отвернулись от меня? Мы должны убить и уничтожить их, стереть Украину с лица земли!" – говорит эксперт.

Путин потратил годы, чтобы получить рычаг влияния на ЕС

Но, по словам Купера, в то время Путин не был готов к войне, поэтому он потратил годы, чтобы заключить контракты на поставку газа и нефти с Евросоюзом:

"Например, Австрия – мы связаны контрактом, чтобы покупать российский газ до 2040 года. Это значит, что мы вынуждены покупать российский газ следующие 18 лет. Если же мы хотим перестать сейчас покупать, мы все равно обязаны заплатить 6 млрд евро в год, и ничего при этом не получим. Он сумел заключить такие контракты и с другими государствами – с Германией, Италией и так далее, с кем только мог. Он предлагал газ по очень низкой цене, поэтому все были в восторге – класс мы заработаем много денег и обеспечим себя дешевым газом на следующие 18-20 лет".

Как объяснил австрийский эксперт, именно это и было частью плана Путина:

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"Он думал – если я вторгнусь в Украину, западные страны не смогут среагировать. И, как мы видим, Запад все еще очень медленно реагирует, потому что он все еще связан обязательствами по контракту на следующие 18 лет".

Напомним, Том Купер также рассказал, как оккупанты изменили тактику боевых действий и почему российские ракеты все чаще летят в украинские гражданские объекты.