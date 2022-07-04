Том Купер назвал следующую цель России, которая выжмет из РФ последние силы

ВСУ уже разрушили основную силу оккупантов

Том Купер спрогнозировал, на какой цели Россия окончательно выдохнется. / Фото: Коллаж: Сегодня

У России нет достаточно сил, чтобы оккупировать города Украины. Большое количество захватчиков и их техники было уничтожено в Киеве и Чернигове еще в феврале-марте. Сейчас оккупанты локализуют атаки, чтобы взять Славянск или штурмовать Бахмут. Но дальнейшие боевые действия только плохо влияют на российскую сторону.

Об этом военный аналитик из Австрии Том Купер рассказал телеведущему Олегу Панюте для авторского проекта "Пояснює Панюта" на youtube-канале "Украина 24".

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Военный аналитик отметил, что сейчас оккупанты создают новую вооруженную группировку на северо-западе Славянска и они попытаются атаковать с этого направления.

"Это то, о чем я могу сейчас сказать. Но я не могу давать прогнозов, это для тех людей, у которых есть магический слой", – отметил Купер.

По его словам, он не видит у россиян много сил, чтобы оккупировать больше городов Донбасса, или Украины.

"Потому что их главная сила уже разрушена в Киеве и Чернигове и Курске. Половина их лучших вооруженных сил – разрушена в феврале-марте. И недостаток этих военных и оборудования сказывается на их действиях, скажем на Донбассе", – отметил военный аналитик.

В то же время, Купер не исключает вероятности того, что оккупанты могут попытаться обновить свои силы, и попытаются локализовать свои атаки, сделать очень узкой линию фронта, попытаются пойти дальше на 10 или 20 км, как например их цель взять Славянск, или штурмовать Бахмут, или Краматорск.

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"Это то, что они попытаются сделать. Но дальнейшие боевые действия только плохо влияют на российскую сторону. А время играет на Украину – когда запад передаст больше оружия, научит больше военных, ну и посмотрим что будет дальше", – добавил Купер.

Ранее мы писали, что бои в Луганской области продолжаются. Вооруженные силы Украины после ухода из Лисичанска удерживают оборону в районе Белогоровки.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что рано или поздно украинская армия вернется в Лисичанск и освободит город от российских оккупантов.