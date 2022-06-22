"Тебе зарплата идет?" Опубликовано видео разговора пленного оккупанта с матерью

В Сеть попал разговор пленного военного РФ с матерью / Фото: Коллаж: Сегодня

Мать пленного оккупанта в телефонном разговоре с сыном начала интересоваться, продолжают ли ему начислять зарплату.

Видео допроса пленного сержанта Дмитрия Попова и его разговора с матерью опубликовал на своем Youtube-канале журналист Владимир Золкин.

Пленный начал рассказывать, что так называемая "спецоперация" – это обман, но мать прервала его:

- Дима, перестань, ничего не говори лишнего, это же все записывается, потом все перевернут. Не надо ничего говорить.

- Просто сейчас столько у людей горя...

- Ладно, это ничего. Лишь бы у тебя все было хорошо. Не надо об этом говорить… А зарплата-то идет, или как?