"Тебе зарплата идет?" Опубликовано видео разговора пленного оккупанта с матерью

Мать пленного оккупанта в телефонном разговоре с сыном начала интересоваться, продолжают ли ему начислять зарплату.
Видео допроса пленного сержанта Дмитрия Попова и его разговора с матерью опубликовал на своем Youtube-канале журналист Владимир Золкин.
Пленный начал рассказывать, что так называемая "спецоперация" – это обман, но мать прервала его:
- Дима, перестань, ничего не говори лишнего, это же все записывается, потом все перевернут. Не надо ничего говорить.
- Просто сейчас столько у людей горя...
- Ладно, это ничего. Лишь бы у тебя все было хорошо. Не надо об этом говорить… А зарплата-то идет, или как?
Как в Украине содержат пленных оккупантов
Российские оккупанты, попавшие в плен, содержатся в лагере на западе Украины, а также в специальных участках для военнопленных, изолированно от других осужденных. Правила обращения с пленными соответствуют нормам международного права.
Об этом рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська, посетивший одно из мест содержания пленных россиян.
"Для военнопленных созданы надлежащие бытовые условия, организовано медицинское обеспечение. Важно, что удерживаемые здесь лица работают. Они не проводят свой досуг, просто глядя в потолок. Они занимаются деревообработкой и приносят пользу для украинского общества", – сообщил министр.