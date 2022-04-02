Татьяна Черновол подбила второй танк

Бывший нардеп выстрелила из украинского убийцы танков – ПТРК "Стугна"

Татьяна Чорновол имеет звание младшего лейтенанта. Коллаж "Сегодня"

Бывший народный депутат Татьяна Чорновол заявила, что уничтожила второй танк.

Видео выстрела она опубликовала в Twitter.

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"Мой второй танк", – написала Чорновол.

Ранее она сообщала, что имеет звание младшего лейтенанта и служит в должности оператора ПТРК "Стугна".

Не так давно Татьяна Чорновол сообщила, что уничтожила одну единицу реактивной системы залпового огня "Ураган" под Черниговом. Она сначала столкнулась с проблемой – вражеская техника ехала по дороге среди леса: ракета от ПТРК летит низко и может сдетонировать даже от веток.

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Потери оккупантов

Российские военные несут большие потери на войне против Украины. Наши защитники уничтожили 4589 единиц военной техники оккупантов, в боях погибло почти 18 тысяч солдат РФ.

Потери врага на 2 апреля 2022 года составляют:

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личного состава – около 17 800 человек;

танков ‒ 631 ед;

боевых бронированных машин – 1776 ед;

артиллерийских систем – 317 ед;

РСЗО – 100 ед;

средств ПВО – 54 ед;

самолетов – 143 ед;

вертолетов – 134 ед;

автомобильной техники – 1236 ед;

кораблей/катеров – 7 ед;

цистерн из ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 87;

специальной техники – 24;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4. Однако в ВСУ подчеркнули, что количество потерь не окончательное – подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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