Татьяна Черновол подбила второй танк

Бывший народный депутат Татьяна Чорновол заявила, что уничтожила второй танк.
Видео выстрела она опубликовала в Twitter.
Подробности
"Мой второй танк", – написала Чорновол.
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Ранее она сообщала, что имеет звание младшего лейтенанта и служит в должности оператора ПТРК "Стугна".
Не так давно Татьяна Чорновол сообщила, что уничтожила одну единицу реактивной системы залпового огня "Ураган" под Черниговом. Она сначала столкнулась с проблемой – вражеская техника ехала по дороге среди леса: ракета от ПТРК летит низко и может сдетонировать даже от веток.
April 2, 2022
Потери оккупантов
Российские военные несут большие потери на войне против Украины. Наши защитники уничтожили 4589 единиц военной техники оккупантов, в боях погибло почти 18 тысяч солдат РФ.
Потери врага на 2 апреля 2022 года составляют:
- личного состава – около 17 800 человек;
- танков ‒ 631 ед;
- боевых бронированных машин – 1776 ед;
- артиллерийских систем – 317 ед;
- РСЗО – 100 ед;
- средств ПВО – 54 ед;
- самолетов – 143 ед;
- вертолетов – 134 ед;
- автомобильной техники – 1236 ед;
- кораблей/катеров – 7 ед;
- цистерн из ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 87;
- специальной техники – 24;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Однако в ВСУ подчеркнули, что количество потерь не окончательное – подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.