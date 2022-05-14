Танковый дайвинг! Как ВСУ грандиозно разбили оккупантов под Белогоровкой (первое видео)

Украинские военные уничтожили переправу российских войск в Белогоровке Луганской области.
Об этом пишет пресс-служба ВСУ.
"Белогоровка, Луганская область. Уничтожена российская переправа. Оркские танки решили позаниматься дайвингом", – говорится в сообщении.
Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал видео уничтожения врагов в Telegram.
"За три дня ублюдки потеряли под Белогоровкой около 250 единиц техники и до 1500 солдат и офицеров! Эта Победа нанесла ущерб русским в разы больше чем все удары по Чернобаевке и должна заслуженно войти в Зал Славы и Побед Украинского Войска!" – отметил Геращенко.
Потери оккупантов
Потери противника с 24.02 по 14.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 27 200 (+300) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1218 (+13) ед.
- боевых бронированных машин ‒ 2934 (+34) ед.,
- артиллерийских систем – 551 (+9) ед.,
- РСЗО ‒ 195 (+2) ед.,
- средств ПВО – 88 (+0) ед.,
- самолетов – 200 (+0) ед.,
- вертолетов – 163 (+1) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 411 (+6),
- крылатых ракет ‒ 95 (+0),
- кораблей/катеров ‒13 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2059 (+17) ед.,
- специальной техники – 42 (+1).
Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Славянском и Бахмутском направлениях.
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