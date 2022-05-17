Так работает артиллерия ВСУ: появилось видео уничтожения российского склада боеприпасов

Украинские артиллеристы нанесли удар по складу боеприпасов оккупантов и выложили в Сеть видео с беспилотника.
"Эффектное уничтожение вражеского склада с боеприпасами. Разведкой бригады установлено место расположения вражеского склада с боеприпасами. Проведенной доразведкой с воздуха подтверждено постоянное пребывание в районе склада грузовых автомобилей врага и подъезд к складу вражеской бронетехники. В результате умелой корректировки склад уничтожен. Слава Украине!" – сообщает в Facebook 45-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ.
Озвучены потери оккупантов за время войны
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 до 17.05 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 27900 (+200) человек,
- танков ‒ 1235 (+7) единиц,
- боевых бронированных машин ‒ 3009 (+35) единиц,
- артиллерийских систем – 578 (+1) единиц,
- РСЗО ‒ 198 (+3) единиц,
- средств ПВО – 90 (+1) единиц,
- самолетов – 201 (+1) единица,
- вертолетов – 167 (+2) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 436 (+9) единиц,
- крылатых ракет ‒ 97 (+0) единиц,
- корабли/катера ‒ 13 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2109 (+8) единиц,
- специальной техники – 43 (+1) единицы.
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Лиманском и Запорожском направлениях.