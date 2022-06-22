Сын Владимира Чепового призвал не хоронить отца раньше времени: его нет в списках раненых или погибших

Парень призвал верить в лучшее

Владимир Чеповой (слева) и его сын Иван (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Иван Чеповой, сын генерального директора издательства "Блиц-Информ" и шеф-редактор журнала "Бизнес" Владимира Чепового сообщил, что официально его отец считается пропавшим без вести, а не погибшим. Он попросил не распространять информацию о гибели до официального подтверждения.

"Сегодня получили от зама военкома письмо о том, что отец является официально пропавшим без вести. Как и многие другие украинские защитники. Ни в каких списках 200/300 его нет. Я искренне верю, что все будет хорошо. Ждем официальную информацию", – написал Иван Чеповой на своей странице в Facebook.

Ранее информацию о гибели Чепового распространили спикер заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Людмила Шикота, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин, народный депутат Ирина Геращенко и другие.

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Ранее мы сообщали, что под Изюмом в Харьковской области погиб Александр Махов – многолетний военкор канала "Украина" и доброволец, который прошел Дебальцево.

Также напомним, на фронте погиб журналист Максим Мединский.