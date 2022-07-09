Свитан назвал оружие, которое мгновенно прекратит обстрелы РФ в Украине (видео)

Полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан рассказал, что Россия может прекратить обстреливать Украину, если США предоставит более мощное оружие. По его словам, это может быть Томагавк (ракета небольшой дальности стратегического и тактического назначения подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования, – Ред.).
Об этом Свитан заявил в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".
Как рассказал военный эксперт, обстрелы РФ в Украине могут прекратиться в один момент, если наша страна начнет просить у западных партнеров оружие такого же уровня.
"Это уровень, допустим, Томагавков. Также это ракеты тех калибров, которые могут дойти до Урала и которые могут разнести военные заводы", – отметил Свитан.
По его словам, если мы получим такое оружие, то Россия перестанет обстреливать Украину, потому что они будут понимать, что "им тоже прилетит".
Ранее мы рассказывали, что 9 июля враг снова обстрелял Днепропетровскую область. Также Харьков опять подвергся мощным обстрелам оккупантов.
Кроме того, в Луганской области российские оккупанты обстреливают позиции наших военных по всей линии фронта — от Попасной до Кременной.