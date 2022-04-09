Судьба 169 нацгвардейцев, которых россияне взяли в плен на ЧАЭС, неизвестна – глава МВД

Российские военные, которые в течении месяца удерживалиЧАЭС, заперли в подземном ядерном бункере времен холодной войны на заводе 169 солдат Национальной гвардии Украины. Судьба пленных на сегодняшний день неизвестна.
Об этом пишет CNN.
Солдаты Национальной гвардии находились в тесных помещениях без доступа к естественному свету, свежему воздуху и связи с внешним миром.
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"Их держали здесь 30 дней без достаточного освещения и еды. Их не выпускали на улицу. В последний день их увезли отсюда в неизвестном направлении", — говорит Министр внутренних дел Денис Монастырский.
Министр говорит, что, по его мнению, солдаты Национальной увезли в Россию через Беларусь в качестве военнопленных, но точно не знает.
"Сегодня мы ничего не знаем об их судьбе, к сожалению", — говорит Денис Монастырский.
Мародерство на станции
"Российские военные перерыли всю украинскую одежду, личные вещи, как собак, в поисках, возможно, денег, ценностей, ноутбуков. Здесь было мародерство. Российские военные украли компьютеры и оборудование", – добавил министр.
В последний раз Минобороны России упомянуло ядерный объект 26 февраля, подтвердив его захват и заявив, что оно приняло меры для обеспечения безопасности энергоблоков, саркофага и хранилища отработавшего ядерного топлива.
Что происходит на ЧАЭС
- Чернобыльская АЭС 24 февраля была захвачена российскими оккупантами, они удерживали в заложниках работников станции.
- В скором времени в Чернобыльской зоне зафиксировали увеличение радиации. По информации Госинспекции ядерного регулирования Украины, в результате оккупации и боевых действий установить причины изменения показателей радиационного фона в зоне отчуждения пока невозможно.
- Сообщалось, что МАГАТЭ потеряло связь с системами мониторинга на ЧАЭС, захваченной оккупантами. Системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской станции перестали передавать данные в МАГАТЭ.
- 9 марта стало известно, что единственная линия электроснабжения ЧАЭС и всех ее ядерных объектов, контролируемых российской армией, повреждена.
- Президент РФ Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной электростанции, заявило в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины.
- Российские оккупанты создали огромный склад боеприпасов в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС. Это несет угрозу, поскольку они могут сдетонировать в любой момент.
- Россияне покинули Чернобыльскую АЭС. Однако при выходе они грабили помещения, угоняли технику и другие ценные вещи.
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