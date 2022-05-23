Стало известно, с какого направления зашли стервятники. Подробности ночного удара по Коростеню

Ракеты по Коростеню Житомирской области мог запустить истребитель, который ночью поднялся в небо из военного аэродрома Барановичи в Беларуси. Была два взлета, после которых стало известно о ракетных ударах в приграничной области.
Об этом сообщил Telegram-канал "Беларускі Гаюн", который мониторит военную активность на территории Беларуси.
Стало известно, что сегодня в 01:30 – 01:35 с военного аэродрома в Барановичах пошел на взлет истребитель.
01:45 – Туров. Пролет истребителя в направлении границы с Украиной.
01:58 – первые сообщения о взрывах в Коростене Житомирской области.
Кроме того, судя по всему, через 1,5 часа был еще один вылет. Так как сообщают, что в районе 03:20 – 03:35 в Барановичах был вновь слышен звук истребителя.
После чего, в 03:34 сообщается о воздушной тревоге в Житомирской области и через 20 минут поступают сообщения об очередном ракетном ударе.
Куда попали ракеты
Как сообщил глава ОВА Житомирской области Виталий Бунченко, прилет был в железнодорожную инфраструктуру в Коростене.
"Около 2 и 4 часов ночи произошли взрывы в городе Коростене. В два сработала ПВО – и просто упала болванка в один из жилых массивов, нет значительных повреждений. В четыре прилет в железнодорожную инфраструктуру. Главное, что от ночных обстрелов никто не пострадал", – заявил Бунченко в эфире телемарафона.
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