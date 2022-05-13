Стало известно, кто приказал уничтожать Харьков кассетными бомбами

Оккупанты били по Харькову, используя реактивные системы залпового огня БМ-30 "Смерч"

Кассетные бомбы по Харькову приказал пускать российский генерал Журавлев. Фото: коллаж "Сегодня"

Обстрелы по Харькову кассетными бомбами совершили оккупанты из 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады. Она находится в подчинении руководителя Западного военного округа. Руководит им генерал-полковник Александр Журавлев.

Об этом говорится в расследовании журналистов CNN.

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Оккупанты били по Харькову, используя реактивные системы залпового огня БМ-30 "Смерч" с кассетными боеприпасами. Один такой снаряд выпускает 72 боеприпаса на площадь размером с футбольное поле.

Как оказалось, обстрелы по Харькову 27 и 28 февраля осуществили оккупанты из 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады, которая в подчинении руководителя Западного военного округа. Им руководит генерал-полковник Александр Журавлев.

Так, Александр Журавлев дал личный приказ по использованию кассетных боеприпасов в мирных украинцев. Таким образом его можно назвать военным преступником.

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"Исходя из стандарта ответственности командования Женевскими конвенциями, генерал Журавлев виновен, как и кто-либо другой в его цепочке командования", – заявил сотрудник Института внешней политики Филипп Василевский.

Обстрел Харькова

Что известно о Журавлеве?

Генерал-полковник Александр Журавлев использует кассетные боеприпасы против мирного населения не впервые.

Журавлева трижды отправляли на войну в Сирию. Во второй раз он стал руководителем российских войск в Сирии в июле 2016 года. Именно перед этим россияне пытались захватить восточную часть Алеппо.

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Во время руководства Журавлева россияне значительно увеличили использование кассетных боеприпасов при обстреле Алеппо. В период с 10 сентября по 10 октября 2016 года россияне 137 раз использовали эти боеприпасы.

Обстрел Алеппо

Журавлева наградил Путин

За эти "достижения" Журавлева наградили высшей военной наградой.

Позже он стал заместителем руководителя российского генштаба, руководил восточным военным округом. А позже его снова отправили в Сирию. С ноября 2018 года Журавлев управляет Западным военным округом.

Заместителем Журавлева является генерал Алексей Завизион, который с 2015 года возглавляет российские войска на войне на Донбассе. В 2017 году Украина выдвинула ему обвинения в обстреле мирных людей реактивными системами залпового огня.

Журавлев получил награду от Путина

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