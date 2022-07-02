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Стало известно, как оккупанты относились к пленным с "Азовстали" (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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2 июля, 20:25
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Освобожденный пограничник рассказал, были ли пытки в плену
Защитник из "Азовстали" рассказал об условиях в плену оккупантов.
Защитник из "Азовстали" рассказал об условиях в плену оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Пограничник Павел Пиковец, которого освободили из российского плена 29 июня, рассказал об особом отношении оккупантов к пленным с "Азовстали". На защитников Мариуполя смотрели, как на воинов и уважали их.

Об этом пограничник рассказал на видео, которое опубликовала пресс-служба ГПСУ.

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Павел Пиковец попал в госпиталь, который был расположен в укрытии на "Азовстали", еще 15 апреля. Тогда военнослужащий получил ранение, а медики предоставляли ему помощь: вытащили осколки из его ран и поставили гипс. Пограничник пробыл в госпитале до 17 мая.

"Хочется это все забыть, как сон. Не скажу, что у нас там какие-то пытки были. К нам, тем, которые из "Азовстали", как-то относились по-другому. Или они нас уважали... Или что-то другое... Или боялись – я не знаю. Но на нас они смотрели, как на воинов", – говорит пограничник.

Он также признался – до последнего не верил в то, что ему удастся вернуться домой. Однако понимал, что дома его ждут.

"Я знал, что мне нужно вернуться, я знал для кого. Для жены, для дочери. Они ждут, нужно вернуться", – говорит он.

Жена пограничника Инна также призналась, что никогда в своей жизни столько не молилась и благодарна Богу, что муж все-таки вернулся домой.

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Частина захисників Маріуполя повернулися додому

17 травня стало відомо, що з заводу "Азовсталь" відбувається евакуація – понад 2 тисячі військовослужбовців здалися в полон. Українська влада закликала бути терплячими і пообіцяла, що захисники Маріуполя повернуться додому по процедурі обміну полоненими.

29 червня стало відомо, що відбувся обмін полоненими, під час якого вдалося повернути 144 захисники України, більшість з яких – бійці легендарного батальйону "Азов".

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Журналісти взяли інтерв'ю у бійця полку "Азов" з позивним "Мольфар", який захищав Маріуполь, отримав тяжке поранення, але зміг вирватися з оточення та вижив.

Крім того, сестра полоненого "азовця" командира 36 окремої бригади морської піхоти Сергія "Волини" Волинського — Тетяна Харько — розповіла про стан захисників України, які 29 червня повернулися додому. 99% звільнених з полону втратили кінцівки.

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История героя
Непокоренные
27-летний боец полка "Азов" с позывным "Мольфар" был начальником связи штаба обороны Мариуполя. До этого парень из Прикарпатья отслужил 8 лет на Донбассе. Чудом выжил во время авиаударов россиян по "Азовстали", но получил тяжелые ранения. А дальше была невероятная эвакуация вертолетами ВСУ…
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