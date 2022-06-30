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ССО показали уникальное видео работы снайпера по захватчикам

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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30 июня, 11:57
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Снайпер дождался удобного момента
ССО показали, как снайпер уничтожает оккупантов
ССО показали, как снайпер уничтожает оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Силы специальных операций показали видео реальной работы снайпера по оккупантам. Он подождал, когда противник собрался в кучу, а затем ударил врасплох. Видео опубликовал Telegram-канал ССО.

"Эти уникальные кадры были сняты нашими воинами на одном из направлений, где работают Силы специальных операций. На видео видно, что российские солдаты, не подозревая, что несколько следующих секунд станут для них последними, свободно передвигались по незащищенной местности. Россияне сами вышли навстречу пулям, своевременно и метко выпущенным по ним снайпером ССО Украины", — говорится в сообщении.

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Потери врага

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Были уничтожены танки, боевые бронированные машины и сбита крылатая ракета. Общие потери с 24 февраля по сегодняшний день составляют:

  • личного состава – около 35 600 (+150) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1573 (+1) ед.;
  • боевых бронированных машин ‒ 3726 (+6) ед.;
  • артиллерийских систем – 790 (+9) ед.;
  • РСЗО – 246 (+0) ед.;
  • средств ПВО – 104 (+1) ед.;
  • самолетов – 217 (+0) ед.;
  • вертолетов – 185 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 641 (+1);
  • крылатых ракет – 143 (+1);
  • кораблей/катеров – 14 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2602 (+4) ед.;
  • специальной техники – 61 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 30 июня
1
Личный состав 35600
Личный состав
2
Танки 1573
Танки
3
ББМ 3726
ББМ
4
Артиллерия 790
Артиллерия
5
Средства ПВО 104
Средства ПВО
6
РСЗО 246
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 185
Вертолеты
9
БПЛА 641
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2602
Транспорт
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Герої не вмирають!

Позывной "Космос"... Андрей Норов – капитан ВСУ, заместитель комбата 72-й отдельной механизированной бригады. В начале российского вторжения организовал оборону Киевской ГЭС. Благодаря его умелым действиям был нанесен серьезный ущерб противнику и остановлено продвижение на Киев. Погиб под обстрелом, спасая побратимов. Герой Украины. Посмертно.

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Непокоренные
Андрей Покраса – 15-летний школьник, недавно окончивший 9 класс. Помог украинской армии в битве за Киев. Подросток проявил инициативу, став корректировщиком огня артиллерии, поскольку был самым опытным пилотом дронов в своем селе. Благодаря его точной аэроразведке ВСУ уничтожили несколько колонн российской техники, которая шла на украинскую столицу.
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