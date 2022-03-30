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США ударят по Кремлю через 15 минут, если Путин применит ядерное оружие – экс-разведчик КГБ

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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30 марта, 18:06
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Американские подводные лодки с ядерными боеголовками уже вблизи Кремля, заявил Швец
США готовы ответить на ядерную угрозу Путина. Фото: коллаж "Сегодня"
США готовы ответить на ядерную угрозу Путина. Фото: коллаж "Сегодня"

США в случае применения президентом РФ Владимиром Путиным ядерного оружия нанесут по Кремлю авиаудар.

Об этом заявил экс-разведчик КГБ, бывший сокурсник президента Путина Юрий Швец, ссылаясь на свои собственные источники, в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

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Швец сказал, что в США заявили, что будут рассматривать как нападение на НАТО применение химического оружия против Украины.

"По поводу химического оружия месседж был совершенно ясный: "Если вы применяете его против Украины, мы считаем, что вы применили его против НАТО, и тогда – все". Я разговариваю с людьми, которые имеют отношение к военным и прочим политическим делам. Я у них спрашиваю: как вы считаете, если он применит, скажем, в Украине тактическое ядерное оружие, что будет? Они говорят: "Мы его разбомбим, просто забросаем бомбами". Вот такой был однозначный ответ", – добавил Швец.

Бацман спросила, через какое время может быть "прилет в Кремль", в случае применения Россией ядерного оружия.

"Тут есть одна тайна, о которой знают, наверное, единицы людей в Пентагоне, может быть, в Белом доме. Все зависит от того, на каком расстоянии от Кремля находятся американские подводные лодки с ядерными боеголовками. Но они уже находятся вблизи. Это я могу сказать совершенно точно. Во-вторых, есть еще крылатые ракеты, которые в свое время развернул еще (президент США Рональд) Рейган, потом их сняли в 1987 году в результате взаимной договоренности о ликвидации ракет средней дальности. А в последние два-три года их модернизировали, это теперь совершенно новые ракеты. И они находятся в распоряжении корпуса морской пехоты. Они никогда не были в распоряжении корпуса морской пехоты, а сейчас переданы туда. А что такое морская пехота? Это силы быстрого развертывания. То есть грубо говоря, это подразделение морской пехоты может в течение часа оказаться в любой точке Европы, допустим, и запускать эти ракеты. Если уж совсем конкретно отвечать на ваш вопрос – минут 15. Если эти умники в Кремле думают, что они самые хитрые и их местонахождение в конкретный момент неизвестно, то они глубоко ошибаются", – ответил Швец.

Угроза ядерного удара

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