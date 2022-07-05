Сражения на Донбассе определят ход войны. Что пишут западные СМИ

Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа

ВСУ будет легче защищать укрепленные позиции в Донецкой области. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают захват Россией Луганской области, увеличение мировых цен на газ и стоимость восстановления Украины после завершения войны.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Мировые лидеры обсуждают стоимость восстановления Украины

Американская газета The New York Times пишет, что пока война продолжается, мировые лидеры обсуждают стоимость восстановления Украины на конференции в Лугано. Украинская делегация представила план восстановления страны стоимостью в 750 миллиардов долларов. Этот план среди прочего содержит инвестиции в возобновляемую энергетику и строительство 30 ГВт новых "зеленых" мощностей к 2032 году.

Война в Украине стала лабораторией для военных

Издание The Wall Street Journal пишет, что США и их союзники изучают самый большой конфликт в Европе за последние десятилетия. Война привлекла пристальное внимание и стала чем-то вроде лаборатории для профессиональных военных, не только потому, что она оказалась смертоносной для бойцов и мирных жителей, но и потому, что это первая большая война, которая разворачивается почти в реальном времени в социальных сетях и СМИ. Война в Украине первая за десятилетие, в которой принимают участие большие, достаточно современные и примерно равные силы.

Цены на газ в мире взлетели на 700%

Информагентство Bloomberg сообщает, что цены на газ взлетели на 700%, став движущей силой в новой холодной войне. Дефицит топлива распространяется на всю мировую экономику, угрожая рецессиями и последующей волной инфляции. Россия сознательно сокращает трубопроводные поставки в Европу.

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России дорого обошелся захват Луганской области

Международное агентство новостей Reuters информирует, что захват Луганской области дорого обошелся России. Теперь российский штурм переключится на остальной индустриальный центр Донбасса, но Украине будет легче защищать укрепленные позиции в Донецкой области, а бои, которые определят ход войны, еще впереди, считают военные аналитики.

Украина призывает Запад конфисковать российские активы

Британская газета The Times пишет, что Украина призывает Запад конфисковать российские активы, чтобы заплатить за восстановление страны. Украина будет просить ООН обязать Москву выплатить репарации, пока юристы ищут правовые пути добиться компенсации для украинцев.

Ранее мы рассказывали, как лидеры "Большой семерки" хотят ударить по возможности РФ финансировать войну в Украине.

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Также мы писали, что ждет мировые цены на нефть.