Спустя месяц борьбы ВСУ освободили от российских оккупантов Иванково

Украинские военный спустя месяц ожесточенных боев смогли освободить город в Киевской области

ВСУ освободили города под Киевом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области Вооруженные Силы Украины взяли под контроль населенный пункт Иванково. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Богдан Аминов.

"Связь возобновят в ближайшее время. Иванков был в оккупации с первых дней войны. С 4 марта в поселке не было интернета и мобильной связи", – говорится в сообщении.

Ситуация в Иванкво

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С 4 марта российские военные оккупировали город, также приближенные поселки, у мирного населения была отрезана связь, не было продуктов. Информации о районах не было, были бои. Украинской армии удалость вытеснить российских оккупантов из-под Киевской области.

Также отметим, гуманитарные коридоры для эвакуации населения было невозможно провести из-за боев.