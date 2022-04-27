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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Спецслужбы РФ для пиара насильно вывозят иностранцев из Херсона в Крым – СБУ

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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27 апреля, 11:01
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Россияне вывозили людей из городов, чтобы показать красивую картинку о том, что они якобы спасают украинцев
СБУ раскрыла очередную постановочную сцену оккупантов для росСМИ
СБУ раскрыла очередную постановочную сцену оккупантов для росСМИ / Фото: Коллаж: Сегодня

Спецслужбы Российской Федерации устраивают постановочные сюжеты для местных СМИ. Они насильно вывозят иностранцев из Херсона в Крым для пиара.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram-канале.

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"Офицеры ФСБ РФ придумывают фейки, организуя насильственную эвакуацию людей с временно оккупированных территорий. Выявить данный факт удалось, получив доступ к телефону сотрудника российской спецслужбы. Он курировал создание "картинки" для оккупантов в Херсонской области. На видео ниже – голосовые сообщения из его телефона, а также отрывок сюжета, который удалось сделать с его "помощью", – рассказали в СБУ.

По информации разведки, сотрудник ФСБ РФ отвечал за "спецоперацию по эвакуации" в Крым 19-ти граждан Вьетнама, которые работали на рынке в Херсоне. На видео они должны были ликовать за то, что Россия их якобы спасла, но вьетнамцы не захотели покидать город.

Вскоре выяснилось, что эти люди самостоятельно покинули Херсон и выехали в Одессу. Российские захватчики устроили погоню, но на вокзале застали на пять человек меньше.

"И в тот же день российская вата смаковала "новость" об эвакуации в Крым аж 140 благодарных иностранцев… Ведь сюжеты РосТВ нуждаются в больших масштабах", – объяснили в СБУ.

РФ начала распространять фейки

Министерство обороны России ежедневно проводит брифинги, где выдает желаемое за действительное. Премьер Словакии Эдуард Хегер опроверг вброс Минобороны РФ о якобы уничтожении поставленных Украине зенитно-ракетных комплексов С-300.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупреждал, что РФ готовит масштабную кампанию фейков, направленную против поставок оружия Украине.

Кроме того, фейки российских пропагандистов о том, что в Украине якобы разрабатывают химическое или биологическое оружие, могут свидетельствовать, что РФ готовить новую операцию под чужим флагом. Зеленский заявлял, что никакого химического или любого другого оружия массового поражения в Украине не разрабатывали и об этом знает весь мир. Если РФ сделает что-то подобное против нас – получит жесточайший санкционный ответ.

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