Смертельный обстрел Кривого Рога и удар по Харькову: главное об атаках РФ за ночь (фото, видео)

Российские оккупационные войска продолжают атаковать мирные украинские города

Последствия ракетных обстрелов. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 9 июля враг снова обстрелял Днепропетровскую область. Также Харьков опять подвергся мощным обстрелам оккупантов.

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию о военных событиях в некоторых областях.

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Николаевская область

Сегодня, 9 июля, ранним утром РФ обстреляла Николаев. Ракета попала в жилой дом, на месте образовалась воронка глубиной около 5 м.

Еще одна ракета попала в одно из предприятий-перевозчиков. Повреждены машины. На месте также осталась большая воронка.

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Днепропетровская область

Российская армия в субботу утром, 9 июля, обстреляла Ингулецкий район Кривого Рога. Оккупанты ударили из "Градов" по мирным жилым кварталам. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Обстрел российских военных унес жизни 41-летней женщины и 20-летней девушки. Кроме того, в результате вражеской атаки два человека получили занозовые ранения. Их госпитализировали в медучреждение.

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Россияне также повредили школу и несколько домов. Сгорела стоящая рядом машина.

Сумская область

За стуки враг совершил 18 обстрелов Сумщины с разных видов вооружения. Общины, пострадавшие от обстрелов: Хотинская, Эсманьская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Шалыгинская, Новослободская.

Во время одного из обстрелов вчера вечером пострадал местный фермер в Краснопольской общине. Обломки мин разбили авто, два из них попали в шею мужчине, который как раз был за рулем. Его доставили в больницу, в настоящее время жизни человека ничего не угрожает.

Ночью были ракетные обстрелы Белопольской и Миропольской общин. Предварительно – без жертв.

Харьковская область

Войска РФ снова обстреляли Харьковскую область, один человек получил осколочные ранения. В Чугуевской, Сахновщинской и Слобожанской громадах горели поля ячменя и пшеницы. Общая площадь — более 25 га. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"Поля урожая, птицекомплекс, свалки и открытые территории. Такие "цели" поражала российская "армия" в течение суток в Харьковской области", – говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, по Харькову Штаб обороны вражеских обстрелов не зафиксировал.

Однако Синегубов добавил, что этой ночью были попадания в Солоницевской громаде Харьковского района.

"Горела хвойная подстилка и палатка ресторанного комплекса. Также в 22:05 были попадания по открытой территории в Нововодолажской громаде", – отмечает глава ОВА.

На Изюмщине из-за обстрелов оккупантов горела свалка площадью 5 га, также произошло возгорание птицекомплекса.

"В Чугуевской, Сахновщинской, Слобожанской громадах горели поля ячменя, пшеницы. Общая площадь – более 25 га", – сообщил Синегубов.

Также под обстрелы войск РФ снова попала Золочевская громада, возникли пожары в складских помещениях.

"В течение суток, к сожалению, есть одна пострадавшая – из-за обстрелов в Циркуновской громаде госпитализировали женщину 64 лет, она получила осколочные ранения, состояние – среднее. Медики оказали всю необходимую помощь", – уточнил глава ОВА.

Синегубов добавил, что на Харьковском направлении продолжаются активные боевые действия. Враг ведет оборонительные действия.

"Горячим остается Изюмское направление. Но наши защитники остаются на своих позициях. Недалеко от Дементиевки наши бойцы дважды отбили штурмовые действия врага и отбросили его назад", – говорится в сообщении.

Херсонская область

Напряженная ситуация на территории всей области. Оккупанты запускали ракеты по Николаевской области и освобожденным селам Херсона. В течение ночи автоматные очереди слышали жители Херсона.

Пожары на полях, горят леса у брод Давида и близлежащих деревнях. Из-за постоянных боев растет количество уничтоженных домов и раненых людей.

Луганская область

По данным местной военной администрации, ночью было 8 артиллерийских обстрелов, 3 – минометные, а также оккупанты нанесли 9 ракетных ударов по нашим позициям на Бахмутском направлении. По итогу, добились незначительных успехов и продолжают наступление к западу от Лисичанска.

Донецкая область

Российские оккупационные войска утром 9 июля продолжили обстрелы территории Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Четыре прилета в Дружковку. По предварительной информации, это ракетный удар. Повреждены больница, дворец культуры, жилые дома и детская площадка. Информацию о пострадавших выясняем, – написал руководитель ОВА. – В Славянске вражеский снаряд попал в частный дом – хозяин оказался под завалами, на месте работают спасатели. В Часовом Яру россияне обстреляли железнодорожную станцию – несколько человек получили легкие контузии".

Кроме того, под обстрел оккупантов попал город Горняк.

"Известно о двух раненых и поврежденной гражданской инфраструктуре: четыре жилых дома, магазин автозапчастей, заправка. Также частично оборваны линии электропередач", – отметил Кириленко.

В Светлодарской общине российские военные обстреляли населенные пункты Кодема, Семигорье, Новолуганское, а также Углегорскую ТЭС.

"Известно по меньшей мере об одном погибшем в Семигорье", – подчеркнул руководитель Донецкой ОВА.

Кириленко из-за обстрелов оккупантами гражданских призвал жителей региона эвакуироваться.

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