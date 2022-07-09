Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🙌 Саммит G20 ℹ Выезд военнообязанных 🎆 "Хлопки" в России ⚔ Бои на Донбассе
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Смертельный обстрел Кривого Рога и удар по Харькову: главное об атаках РФ за ночь (фото, видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 июля, 12:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российские оккупационные войска продолжают атаковать мирные украинские города
Последствия ракетных обстрелов. Фото: коллаж "Сегодня"
Последствия ракетных обстрелов. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 9 июля враг снова обстрелял Днепропетровскую область. Также Харьков опять подвергся мощным обстрелам оккупантов.

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию о военных событиях в некоторых областях.

Реклама

Николаевская область

Сегодня, 9 июля, ранним утром РФ обстреляла Николаев. Ракета попала в жилой дом, на месте образовалась воронка глубиной около 5 м.

Еще одна ракета попала в одно из предприятий-перевозчиков. Повреждены машины. На месте также осталась большая воронка.

Реклама

Днепропетровская область

Российская армия в субботу утром, 9 июля, обстреляла Ингулецкий район Кривого Рога. Оккупанты ударили из "Градов" по мирным жилым кварталам. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Обстрел российских военных унес жизни 41-летней женщины и 20-летней девушки. Кроме того, в результате вражеской атаки два человека получили занозовые ранения. Их госпитализировали в медучреждение.

Реклама

Россияне также повредили школу и несколько домов. Сгорела стоящая рядом машина.

Сумская область

За стуки враг совершил 18 обстрелов Сумщины с разных видов вооружения. Общины, пострадавшие от обстрелов: Хотинская, Эсманьская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Шалыгинская, Новослободская.

Во время одного из обстрелов вчера вечером пострадал местный фермер в Краснопольской общине. Обломки мин разбили авто, два из них попали в шею мужчине, который как раз был за рулем. Его доставили в больницу, в настоящее время жизни человека ничего не угрожает.

Ночью были ракетные обстрелы Белопольской и Миропольской общин. Предварительно – без жертв.

Харьковская область

Войска РФ снова обстреляли Харьковскую область, один человек получил осколочные ранения. В Чугуевской, Сахновщинской и Слобожанской громадах горели поля ячменя и пшеницы. Общая площадь — более 25 га. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"Поля урожая, птицекомплекс, свалки и открытые территории. Такие "цели" поражала российская "армия" в течение суток в Харьковской области", – говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, по Харькову Штаб обороны вражеских обстрелов не зафиксировал.

Однако Синегубов добавил, что этой ночью были попадания в Солоницевской громаде Харьковского района.

"Горела хвойная подстилка и палатка ресторанного комплекса. Также в 22:05 были попадания по открытой территории в Нововодолажской громаде", – отмечает глава ОВА.

На Изюмщине из-за обстрелов оккупантов горела свалка площадью 5 га, также произошло возгорание птицекомплекса.

"В Чугуевской, Сахновщинской, Слобожанской громадах горели поля ячменя, пшеницы. Общая площадь – более 25 га", – сообщил Синегубов.

Также под обстрелы войск РФ снова попала Золочевская громада, возникли пожары в складских помещениях.

"В течение суток, к сожалению, есть одна пострадавшая – из-за обстрелов в Циркуновской громаде госпитализировали женщину 64 лет, она получила осколочные ранения, состояние – среднее. Медики оказали всю необходимую помощь", – уточнил глава ОВА.

Синегубов добавил, что на Харьковском направлении продолжаются активные боевые действия. Враг ведет оборонительные действия.

"Горячим остается Изюмское направление. Но наши защитники остаются на своих позициях. Недалеко от Дементиевки наши бойцы дважды отбили штурмовые действия врага и отбросили его назад", – говорится в сообщении.

Херсонская область

Напряженная ситуация на территории всей области. Оккупанты запускали ракеты по Николаевской области и освобожденным селам Херсона. В течение ночи автоматные очереди слышали жители Херсона.

Пожары на полях, горят леса у брод Давида и близлежащих деревнях. Из-за постоянных боев растет количество уничтоженных домов и раненых людей.

Луганская область

По данным местной военной администрации, ночью было 8 артиллерийских обстрелов, 3 – минометные, а также оккупанты нанесли 9 ракетных ударов по нашим позициям на Бахмутском направлении. По итогу, добились незначительных успехов и продолжают наступление к западу от Лисичанска.

Донецкая область

Российские оккупационные войска утром 9 июля продолжили обстрелы территории Донецкой области.
Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Четыре прилета в Дружковку. По предварительной информации, это ракетный удар. Повреждены больница, дворец культуры, жилые дома и детская площадка. Информацию о пострадавших выясняем, – написал руководитель ОВА. – В Славянске вражеский снаряд попал в частный дом – хозяин оказался под завалами, на месте работают спасатели. В Часовом Яру россияне обстреляли железнодорожную станцию – несколько человек получили легкие контузии".

Кроме того, под обстрел оккупантов попал город Горняк.

"Известно о двух раненых и поврежденной гражданской инфраструктуре: четыре жилых дома, магазин автозапчастей, заправка. Также частично оборваны линии электропередач", – отметил Кириленко.

В Светлодарской общине российские военные обстреляли населенные пункты Кодема, Семигорье, Новолуганское, а также Углегорскую ТЭС.

"Известно по меньшей мере об одном погибшем в Семигорье", – подчеркнул руководитель Донецкой ОВА.

Кириленко из-за обстрелов оккупантами гражданских призвал жителей региона эвакуироваться.

Ранее мы сообщали, что ВСУ отбили попытку наступления россиян на Славянск.

Также напомним, американские аналитики рассказали, чего боятся войска РФ в Украине.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Love is...💙💛
Путешествуй по Украине
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 9 июля
1
Личный состав 37200
Личный состав
2
Танки 1638
Танки
3
ББМ 3815
ББМ
4
Артиллерия 832
Артиллерия
5
Средства ПВО 108
Средства ПВО
6
РСЗО 247
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 187
Вертолеты
9
БПЛА 674
БПЛА
10
Корабли/катера 15
Корабли/катера
11
Транспорт 2687
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Поймал гранату - и вернул врагам… Юлиан Ступак – лейтенант, командир взвода 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Во время одной из атак россиян поймал брошенную в его окоп гранату и с ее помощью уничтожил врагов… Погиб в Харьковской области, прикрывая побратимов. Ему был всего 21 год. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Александр Кукурба – майор, военный летчик, начальник разведки штаба 299-й бригады тактической авиации ВСУ. С начала вторжения российских оккупантов в Украину выполнил около 20 боевых вылетов, уничтожил 15 танков, свыше 50 боевых единиц техники и более 300 человек живой силы противника. Герой Украины.
История героя
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

21702.95

Binance Coin (BNB)

244.65

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

52.37

Theta (THETA)

1.27

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
36,99
-
50,00
55,00
37,93
-
49,00
56,00
36,50
-
-
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,99
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
29,81 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$22,8 млрд
Знать больше💡
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

29.81

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять