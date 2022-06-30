Семьи оккупантов продают машины, чтобы забрать их с фронта — перехват

Российский захватчик озвучил сумму взятки

Опубликован очередной перехват телефонных разговоров оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты платят по $20 тыс. взятки, чтобы сбежать из войны и не погибнуть на фронте. Столько стоят документы о "демобилизации" военнослужащего из армии РФ и возвращении домой. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, перехваченный СБУ.

Отец, мобилизованный в так называемой "ДНР", говорит сыну, что пытается выйти на людей, которые помогли бы им обоим "демобилизоваться". Признается, для этого придется продавать автомобиль.

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Сын отвечает, что этого мало, потому что за "демобилизацию" берут $20 тыс., а не $2 тыс., как думал отец.

"Ну, когда гребли, то да, а сейчас, когда люди здесь сидят, – подняли уже (размер взятки – ред.). Короче, демобилизация стоит 20 тыс. долларов", — объяснил он.

То есть откупиться от "мобилизации" на месте можно за $2 тысячи. Но если не догадались этого сделать сразу, то вырваться с фронта обойдется в десять раз дороже.

В СБУ напомнили, что уйти с войны можно бесплатно, если позвонить по телефону на горячую телефонную линию 2402, сдаться в плен и сохранить свою жизнь.

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Россияне боятся воевать

Ранее сообщалось, что из-за огромных потерь российские военные все чаще придумывают методы, чтобы не воевать. Один оккупант рассказал отцу, что они умышленно ломают пальцы.

Моряки каспийской флотилии России отказываются выполнять боевые задачи. Причина – аварийное состояние кораблей. Оккупанты тайно написали коллективные письма Владимиру Путину и Сергею Шойгу.

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В одном из перехватов российский военный посетовал, что командование считает его расходным материалом.

Еще один перехват телефонного разговора свидетельствует о том, что воюющие в Украине российские оккупанты озлоблены на своих командиров и готовы жаловаться на них в военную прокуратуру РФ.