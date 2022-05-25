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СБУ подсчитала, на сколько оккупанты награбили в Чернобыле

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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25 мая, 19:07
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Оккупанты выносили компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом на станции в Чернобыле
СБУ рассказала о преступлениях российских военных в Украине
СБУ рассказала о преступлениях российских военных в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные из административных зданий и служебных кабинетов, складов, цехов и промышленных площадок ЧАЭС вынесли более 2000 единиц имущества. Общая стоимость причиненного материального ущерба – более 26 млн 231 тыс. грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, оккупанты выносили компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, которые были на станции. Не гнушались "освободители" и начинкой отеля, расположенного рядом с АЭС – вынесли оттуда кухонную посуду, вилки, ложки и сервизы. Угрожая сотрудникам станции, оккупанты запретили им выходить из диспетчерских и кабинетов.

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В настоящее время при процессуальном руководстве Вышгородской окружной прокуратуры заочно уведомлено о подозрении генералу армии РФ с позывным "90-й", который в составе вооруженных сил России принимал участие в захвате Чернобыльской АЭС. Именно под его кураторством военные РФ мародерили. Олег Якушев – генерал-майор войск национальной гвардии РФ.

Установлено, что в составе вооруженных сил России военный преступник ворвался в Украину со стороны Республики Беларусь. После полной остановки Чернобыльской АЭС Якушев исполнял обязанности старшего оперативной группы Федеральной службы войск нацгвардии РФ и непосредственно отвечал за охрану и безопасность периметра АЭС и руководил операцией по ее незаконному удержанию в феврале-марте этого года.

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Именно он приказал солдатам разукомплектовать и вывести из строя Центральную аналитическую лабораторию, предназначенную для исследования радиоактивных отходов.

Обстановка с мародерами

  • В Ирпене вблизи Киева задержали двух мародеров, бросивших гранату в женщин. В результате за жизнь одной из пострадавших борются врачи.
  • На данный момент поступает все больше информации о фактах мародерства российскими оккупантами. В Сумской области, где ведутся ожесточенные бои с российской армией, зафиксировали факт ограбления мясокомбината.
  • В городе Тростянец Сумской области еще одна группа "русского мира" разграбила магазин. По словам очевидцев, вынесли в основном выпивку и закуску к ней.
  • Российские оккупанты начали хвастаться, что научились "грамотно" мародерствовать в Украине. Они радуются, что нашли способ, чтобы у них ничего не отбирали, а все награбленное на нашей земле можно было беспрепятственно переправить домой.
  • Родители российских захватчиков рассматривают войну в Украине как шанс разбогатеть. Они называют своих сыновей "спонсорами" и призывают их мародерить по полной.
  • В Херсоне оккупанты сожгли ТРЦ "Фабрика", ограбили продуктовый магазин и магазин сантехники – зашли и забрали унитазы.
  • Также российские захватчики взламывают банковские сейфы, опустошают продуктовые магазины, отбирают у мирных жителей еду, одежду, электротехнику и даже грабят церкви.
  • 27 февраля в Верхнем Рогачике Херсонской области оккупанты вынесли сейф с деньгами из отделения ПриватБанка.
  • 1 марта российские военные ограбили супермаркет в Бобровице Черниговской области. Солдаты открыли кассу, забрали пищевые продукты.
  • В городе Корюковка Черниговской области оккупанты ночью обокрали церковь. В поисках пищи военные РФ не побрезговали копаться даже в пакетах с объедками.

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