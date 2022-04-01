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С начала войны в Украине от рук российских захватчиков погибли 1 232 мирных жителя – ООН

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1 апреля, 09:54
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Фактические цифры намного выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается
В Украине больше тысячи жертв в результате военных действий
В Украине больше тысячи жертв в результате военных действий / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 1232 мирных жителя, еще 1935 получили ранения.

Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

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В ООН заявили, что большинство людей погибли от оружия взрывного действия – тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов.

УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, а многие отчеты все еще ожидают подтверждения.

Это касается, например, Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Северодонецка и Рубежного (Луганская область), Тростянца (Сумская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры дополнительно подтверждаются и не включены в вышеприведенную статистику.

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17 марта стало известно, что во время ракетных обстрелов жилого дома в Киеве погибла заслуженная артистка УкраиныОксана Швец. Ей было 67 лет.

Непоправимое горе в семье Молодого театра. Светлая память талантливой актрисе! Нет прощения врагу, пришедшему на нашу землю, – говорится в посте Молодого театра в Facebook.

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