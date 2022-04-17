Рядом с рисунками на стенах – список убитых. Как пленные жители Ягодного выживали в тесном подвале

Из-за невыносимых условий пожилые люди умирали на глазах у других. Жители Ягодного поделились болезненными воспоминаниями о своем заключении и поведении оккупантов. Об этом местные жители рассказали в сюжете канала "Украина 24".
В подвале местной школы жители села Ягодное, что в Черниговской области, пробыли с третьего марта до тридцатого. В подвале шесть небольших комнат, узкий коридор, каменный пол и стены.
"Нас российские оккупанты под дулами автоматов привели сюда, согнали. Здесь находилось до четырехсот человек. Были старые, лежачие, были молодые люди, были дети. Было до шестидесяти детей, даже был двухмесячный ребенок", — вспоминает местная жительница Екатерина Баланович.
Самой старой женщине здесь было девяносто три года. В самой большой комнате жило 136 человек. Так что спать приходилось сидя и стоя. На каждого было по полметра квадратного.
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Выпускали на улицу очень редко. Екатерина не сдержала слез, когда подошла к детским рисункам на стене, здесь надпись "Нет войне в Украине":
"Это я плачу, потому что очень тяжело было. Здесь умерло двенадцать человек. Таковы были невыносимые условия, не хватало кислорода, медикаментов, люди мучились, сидели".
Рядом с детскими рисунками пленные выцарапывали фамилии убитых и умерших.
"Эти люди могли еще жить, но не было им медицинской помощи, не было уколов, ухода не было, они задыхались, не хватало памперсов, потому что были лежачие", – рассказывает Екатерина.
Тела могли лежать по несколько дней в котельной, пока оккупанты не разрешали выйти. При попытке похоронить погибших местные жители подвергались обстрелам со стороны российских военных. Поэтому рыли наспех братские могилы, объясняет житель села Юрий.
Села Ягодное и соседнее Ивановка были стратегическими на пути в Чернигов. Здесь половина домов разрушена. И только тридцатого марта русские военные покинули деревню.
Последняя надпись на стене подвала: "31 числа пришли наши".
В апреле село было освобождено, но разминирование продолжается до сих пор.