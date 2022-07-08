"Русский мир" во всей красе! В Москве собрали боевикам "ДНР" на дрон, а те его продали

Подаренный дрон боевики выставили на продажу практически за бесценок

Боевики не оценили подарок москвичей / Фото: Коллаж: Сегодня

Боевикам так называемой "ДНР" москвичи подарили дрон DJI Mavic AIR 2 s, однако через несколько дней он был выставлен на продажу в соцсети. Видео опубликовал российский военный корреспондент Александр Складков.

"Приехали нашему другу командиру Илье Владимировичу, мы привезли вам помощь от подписчиков Москвы подарки", – сказал он, передавая подарок.

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Однако уже через несколько дней квадракоптер был выставлен на продажу в соцсети "Вконтакте", цену они указали 60 тысяч рублей. Также в писании шла речь о том, что он использовался не более 10 минут и абсолютно новый.

О том, что это именно подаренный дрон свидетельствует именная надпись на нем: "Бовой Жорик". Отметим, что этот дрон не предназначен для военных целей, больше всего он подходит для видеосъемки.

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Продавая технику боевики пытались стереть надпись, но след от маркера остался.

Россияне были шокированным таким поступком и начали писать гневные посты.

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Ситуация на Донбассе

Оккупанты сосредотачивают технику и личный состав на линии фронта в направлении Северска, который расположен в 8 км к западу от нынешней российской линии фронта.

Российские войска пытаются установить полный контроль над территорией Луганской области и преодолеть сопротивление наших бойцов, но не все у них получается.