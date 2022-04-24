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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

РПЦ помогает оккупантам депортировать украинцев в Россию – СМИ

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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24 апреля, 19:35
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Российские силовики информируют РПЦ о ситуации на оккупированных территориях
РПЦ помогает расселять насильно вывезенных из Украины людей
РПЦ помогает расселять насильно вывезенных из Украины людей / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская православная церковь помогает Кремлю принудительно переселять людей из захваченных украинских территорий в РФ.

Об этом пишет Слідство.інфо со ссылкой на электронную переписку благотворительного крыла РПЦ, которую получили хакеры из Anonymus и проекта DDoSecrets.

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По данным издания, с самого начала полномасштабного вторжения РФ Министерство чрезвычайных ситуаций России присылает отчеты по оккупированным территориям и депортированным украинцам на электронную почту Синодального отдела по благотворительности РПЦ. МЧС ежедневно информирует церковников об изменениях на оккупированных территориях и количестве принудительно вывезенных украинцев – маршруты и время доставки людей из Украины в Россию.

Затем представители РПЦ расселяют их по церквям и монастырям на российской территории, где следят за ними с помощью камер видеонаблюдения.

На основе расследования журналисты создали карту учреждений РПЦ, где могут находиться депортированные украинцы.

/ Фото: slidstvo.info

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/ Фото: slidstvo.info

За два месяца войны в Украине Россия принудительно вывезла из захваченных территорий почти 600 тысяч украинцев, 117 тысяч из которых – дети.

Массовая депортация и расселение украинцев в России имеет признаки геноцида – в Украине уже возбуждены уголовные производства по таким действиям РФ. Перед пересечением российской границы с украинцами проводят так называемые "фильтрационные" беседы, то есть допросы. Затем у них отнимают документы и телефоны.

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Украина требует у РФ вернуть депортированных людей

Украина готовится к переговорам с РФ о возвращении депортированных с оккупированных территорий украинцев, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Мы всех заберем. Это не вопрос. Мы заберем всех своих граждан, все наши вернутся в Украину. Нет никакой РФ – это страна, которая уже навсегда будет страной-изгоем. Точка. Там нельзя будет жить, делать карьеру, учиться", – сказал он.

По словам Подоляка, депортированные в Россию украинцы не смогут чувствовать себя комфортно, поскольку "наши граждане точно из совершенно иного ценностного измерения". Он также подтвердил, что готовятся переговоры об их возвращении в страну.

Отметим, что РФ начала выдавать свои паспорта гражданам Украины, которые насильственно были вывезены с оккупированных территорий.

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Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

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Звездные защитники Украины
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