Российское "пушечное мясо" безжалостно уничтожают за неповиновение – разведка

Отдельные подразделения уже открыто отказываются участвовать в войне и требуют вернуть их в места постоянной дислокации

Россияне боятся воевать в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

В подразделениях оккупационных войск России растет недовольство участием в боевых действиях в Украине. Они все чаще отказываются от выполнения приказов командиров проводить активные наступательные действия. В ответ на неповиновение их отправляют на самые горячие участки фронта.

Об этом сообщило ГУР Минобороны в Telegram.

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По данным военной разведки Украины, наряду со скрытым саботажем, несколько подразделений 70-го гвардейского мотострелкового полка уже открыто отказались участвовать в войне и потребовали вернуть их в места постоянной дислокации. Командиры частей всячески пытаются скрыть факты неповиновения.

Наиболее активных военнослужащих, требующих возвращения на территорию России, надеясь на их скорую гибель, отправили на наиболее опасный участок фронта.

Для выявления и нейтрализации инициаторов отказа от участия в войне в отделе ФСБ 58-й общевойсковой армии было решено наводнить подразделения 70-го полка своими внештатными агентами и информаторами.

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70-й гвардейский мотострелковый полк 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (в/ч 71718) дислоцируется в г. Шали, Чеченская Республика.

Для солдат российская армия хуже тюрьмы

Мобилизованные из так называемой "ДНР" сравнивают российскую армию с "зоной". Они обвиняют руководство РФ в обмане и манипуляциях и не знают, когда смогут вернуться домой, говорится в радиоперехвате СБУ.

Оккупанты волнуются, что война может затянуться и их продержат на фронте полгода.

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"Говорят, типа "нас здесь нет". И вот мы опасаемся, что нас полгода здесь будут держать... Здесь у нас у всех настроения уже упаднические... Если бы хотя бы точно сказали какие-то даты... Даже на зоне человек сидит – он знает свой срок. Будет хорошо вести себя – выпустят раньше. А тут вот такая фигня", – говорит захватчик.

Он рассказывает, что его товарищи настолько хотят выжить, что откровенно саботируют приказы руководства.

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