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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Российские военные унижают и жестоко пытают украинцев в плену

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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2 мая, 02:38
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Оккупанты завязывают глаза и руки, и требуют предоставить информацию об украинской армии
Оккупанты пытают украинцев в плену. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты пытают украинцев в плену. Фото: коллаж "Сегодня"

Волонтера Красного Креста Владимира Хропуна похитили российские оккупанты в селе Козаровичи Киевской области. Захватчики держали мужчину в тесных подвалах, избивали, унижали и пытали.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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По ее словам, первые несколько дней Владимира вместе с другими пленными держали в соседнем селе Дымер в подвале фабрики. В помещении площадью 28 квадратных метров вместе с ним было около 40 пленных.

Владимир рассказывает, что военные избивали их, применяли электрошокеры и всячески издевались. Ему завязали глаза и руки, и требовали предоставить информацию об украинской армии.

Почти неделю пленных продержали в Украине, а затем перевезли в Беларусь. Дальше украинцы попали в российскую тюрьму, где издевательства продолжились.

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"Рашисты унижали пленных, заставляли становиться на колени и принимать неудобные позы. Не смотришь в глаза, делаешь что-то медленно – украинцев били по любому случаю", – написала Денисова.

Владимир насчитал 72 пленных, находившихся в тюрьме, но судя по звукам, пленников было гораздо больше. В результате волонтера удалось освободить во время обмена, который состоялся 9 апреля.

"Захватывая в заложники мирных жителей, российские оккупанты нарушают нормы международного гуманитарного права, в частности статьи 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, согласно которой категорически запрещается безосновательное задержание гражданских заложников", – подчеркнула Денисова.

Просил, чтобы расстреляли: бывший пленный военных РФ рассказал о подвале для пыток

Завязанные скотчем глаза и крепко скованные руки: в Сумской области до сих пор продолжают находить тела местных, замученных российскими оккупантами. Это мирные обитатели. Без оружия. Их десятками сбрасывали в холодные застенки. Единицам удавалось выжить после пыток орков. Историю Александра из Тростянца, которому удалось выбраться из российского ада, рассказали на канале "Украина 24".

Перед тем как спускаться в этот подвал, Александр долго колеблется. И наконец делает шаг…

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"Здесь нас держали. Вот видите бурые пятна — человек нарисовал кровью своей. Ему прикладом разбили голову, в конвульсиях бился..." — рассказывает он.

В подвал для пыток Александр попал первым. Его забрали российские армейцы из дома, даже не объяснили за что.

"Так в капюшоне, руки связаны и шапка на лице, и все так замотано скотчем", — показывает мужчина.

Не видел, где он. Но все время слышал мощные взрывы. Это уже потом узнал, что был в самом аду – на железнодорожном вокзале. Станцию орки использовали как огневую точку. Отсюда и били по нашим военным. Развернули целый штаб с пыточной и госпиталем, переливали кровь своим раненым.

"Там у них была операционная комната. Там они оперировали. Говорили, что наших людей брали туда и делали переливание крови", – рассказала руководитель железнодорожной станции "Смородиново" Наталья Салимон.

Каждый из десяти дней плена врезался в память Александра, как этот металлический трос, которым были связаны руки. Это пломбиратор из вагонов "Укрзализныци". Орки нашли его здесь.

"Это хуже всего, что я переживал в своей жизни. Трос врезается в руку до такой степени, что хочется залезть на стену", — рассказал он.

Со временем опухли руки, а железный прут все глубже врезался в тело. Александр просил, чтобы его расстреляли.

Потом в подвал стали бросать других пленных. Первого – подполковника ВСУ в отставке – за то, что у него было оружие дома. Еще одного – за снятую российскую растяжку, и еще двух – потому что вышли в город в поисках пищи. Из продуктов – одна консерва на всех на несколько дней.

"Они менялись раз в три часа. Бывало такое, что и 9 часов без воды сидели. Бывало такое, что и сутки без воды", — говорит Александр.

От постоянных побоев, голода и холода силы Александра стали покидать. Очнулся от… тишины. Это было 25 марта. ВСУ нанесли решающий удар по рашистам и выгнали из города.

"Как мы выжили, как нас не убили – я не знаю, повезло, или действительно Бог есть", — говорит бывший пленник.

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