Российские военные расстреляли батальон "ДНР" – перехват СБУ

Боевики "ДНР" решили отступать и покинуть позиции и в это время нарвались на россиян, которые приняли их за ВСУ

Россияне приняли "днровцев" за ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские захватчики пытались сохранить в секрете инцидент с расстрелом батальона "ДНР" на Донбассе. Об этом следует из телефонного разговора одного из военных РФ, который перехватила СБУ.

По словам солдата, боевиков отправили на передовую, им не платили зарплаты, не было еды, "днровцы" решили отходить, но попали на россиян.

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"Пацаны стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплату, ни*уя. Я так понял, толком их и не кормили. А потом их кинули куда-то на передок. Они там стояли молча-молча, зае*ались стоять, начали назад отходить… Попали на россиян. Россияне их разъе*ошили… Вот те армия, прикинь", – рассказывает один из боевиков так называемой "ДНР", которую мобилизовали в армию РФ", – рассказал мужчина.

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