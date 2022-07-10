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Российские военные расстреляли батальон "ДНР" – перехват СБУ

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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10 июля, 12:39
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Боевики "ДНР" решили отступать и покинуть позиции и в это время нарвались на россиян, которые приняли их за ВСУ
Россияне приняли "днровцев" за ВСУ
Россияне приняли "днровцев" за ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские захватчики пытались сохранить в секрете инцидент с расстрелом батальона "ДНР" на Донбассе. Об этом следует из телефонного разговора одного из военных РФ, который перехватила СБУ.

По словам солдата, боевиков отправили на передовую, им не платили зарплаты, не было еды, "днровцы" решили отходить, но попали на россиян.

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"Пацаны стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплату, ни*уя. Я так понял, толком их и не кормили. А потом их кинули куда-то на передок. Они там стояли молча-молча, зае*ались стоять, начали назад отходить… Попали на россиян. Россияне их разъе*ошили… Вот те армия, прикинь", – рассказывает один из боевиков так называемой "ДНР", которую мобилизовали в армию РФ", – рассказал мужчина.

Другие перехваты

  • У оккупантов происходит настоящая истерика от числа убитых и раненых русских военных. Захватчики мечтают просто вернуться домой живыми.
  • Оккупанты "охотятся" за носками, которые выдают воинам ВСУ. Об этом признался разговаривавший со своей женой контрактник ВС РФ.
  • Моряки каспийской флотилии России отказываются выполнять боевые задачи. Причина – аварийное состояние кораблей. Оккупанты тайно написали коллективные письма Владимиру Путину и Сергею Шойгу.
  • В одном из перехватов российский военный пожаловался, что командование считает его расходным материалом.
  • Командиры разных уровней 3 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях. Кроме того, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнение. Личный состав 2-х батальонно-тактических групп 4 военной базы 58 общевойсковой армии Южного военного округа отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины.
  • Подразделения вооруженных сил России, которые планировали отправить на ротацию в Украину, отказываются выполнять такие приказы.
  • Чуть раньше родители российских преступников в форме были посмелее и внушали своим детям, что те должны рассматривать войну в Украине как шанс разбогатеть. Они называют своих сыновей "спонсорами" и призывают их заниматься мародерством по полной.
  • Еще один перехват телефонного разговора свидетельствует о том, что российские оккупанты, воюющие в Украине, озлоблены на своих командиров и готовы жаловаться на них в военную прокуратуру РФ.

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Меткий ракетчик… Дмитрий Васильев – подполковник-артиллерист, командир дивизиона 19-й отдельной ракетной бригады «Святая Варвара». С первых дней российского вторжения участвовал в боях. Его дивизион стал одним из самых эффективных ракетных подразделений ВСУ во время войны. Попал под вражеский обстрел в Запорожской области, умер от полученных ранений. Герой Украины. Посмертно.

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