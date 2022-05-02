Российские военные ежедневно разрушают ж/д в Украине

Каждый день в нашей стране перебита инфраструктура, пути, мосты, контактная сеть и здания

Оккупанты стреляют по ж/д Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты ежедневно обстреливают и наносят ракетные удары по железнодорожным объектам в Украине. Враги разрушают станции и рельсы.

Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Александр Камышин в эфире всеукраинского телемарафона.

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По его словам, на сегодняшний день легче перечислить станции, которые не попали под вражеские обстрелы, чем разрушенные от ударов российских оккупантов.

Камышин заявил, что каждый день в Украине перебита инфраструктура, пути, мосты, контактная сеть и здания. Он отметил: несмотря на многочисленные атаки оккупантов, компания "Укрзализныця" продолжает работу, а поезда курсируют.

Глава "Укрзализныци" подчеркнул, что больше всего пострадали Донецкая и Южная железные дороги.

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Оккупанты пытаются уничтожить железнодорожную инфраструктуру Украины – МВД

Российские оккупанты массированными ракетными обстрелами пытаются повредить железнодорожную инфраструктуру Украины. Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин на Youtube-канале "Украина 24" во время всеукраинского марафона.

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