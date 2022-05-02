Российские военные ежедневно разрушают ж/д в Украине

Российские оккупанты ежедневно обстреливают и наносят ракетные удары по железнодорожным объектам в Украине. Враги разрушают станции и рельсы.
Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Александр Камышин в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, на сегодняшний день легче перечислить станции, которые не попали под вражеские обстрелы, чем разрушенные от ударов российских оккупантов.
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Камышин заявил, что каждый день в Украине перебита инфраструктура, пути, мосты, контактная сеть и здания. Он отметил: несмотря на многочисленные атаки оккупантов, компания "Укрзализныця" продолжает работу, а поезда курсируют.
Глава "Укрзализныци" подчеркнул, что больше всего пострадали Донецкая и Южная железные дороги.
Оккупанты пытаются уничтожить железнодорожную инфраструктуру Украины – МВД
Российские оккупанты массированными ракетными обстрелами пытаются повредить железнодорожную инфраструктуру Украины. Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин на Youtube-канале "Украина 24" во время всеукраинского марафона.