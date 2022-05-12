Российские военные боятся прямого боевого столкновения. Жданов раскрыл новую тактику оккупантов

Захватчики предпочитают дистанционное воздействие

Российские военные боятся прямого столкновения с украинскими солдатами. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские военные боятся прямого столкновения с бойцами ВСУ, у которых больше мотивации и опыта ведения боевых действий. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов ведущим канала "Украина 24" Евгению Киселеву и Екатерине Федотенко в эфире проекта FREEДOM.

По словам Жданова, в прямом боевом столкновении российские захватчики несут больше потерь и поэтому они предпочитают дистанционное воздействие.

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"Российские солдаты переходят к следующей тактике – если они встречают сопротивление, они откатываются назад, вызывают артиллерию и авиацию, которые обрабатывают наши позиции. Только после этого они пытаются либо нас обойти, либо снова атаковать", – объяснил эксперт.

В то же время Жданов отмечает, что сейчас огневая мощь на стороне российских войск. Однако ситуация изменится, когда ВСУ начнут массово использовать новое западное оружие.

"К сожалению, у них есть преимущество в воздухе, и на сегодняшний день дальность российской артиллерии больше, чем дальность самых распространенных артиллерийских систем у нас. Когда поступит западное оружие, мы будем иметь преимущество", – подытожил эксперт.

Подробнее комментарий эксперта смотрите на видео с 39:30.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что на саммите на авиабазе Рамштайн в Германии, в котором участвовали более 40 министров обороны, было принято решение выделить Украине дополнительное вооружение.

Также мы рассказывали, что США дают Украине сверхновые дроны-камикадзе и гаубицы.