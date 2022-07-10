Российские нацисты уничтожили на Донбассе памятник гению мировой оперы (видео)

Памятник был установлен возле пгт Луганское, где погиб Герой Украины

В Донецкой области оккупанты снесли памятник Василию Слепаку. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты и коллаборанты уничтожили памятник защитнику Украины, оперному певцу Василию Слипаку. Он был расположен недалеко от Луганского Донецкой области, вблизи которого и погиб Слипак.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Он опубликовал видео, на котором видно, как коллаборанты снимают памятник и увозят его в неизвестном направлении.

"Все, на что оно способно (оккупационное войско, – Ред.) – это уничтожать и убивать. Рожать "шансон" и уважать кобзона. Еще один в копилку ответов на вопрос "за что?". За все это. За убийства. За горе. За уничтожение. За геноцид. За все то, что кратко объединяется в одном слове – Россия", – написал Андрющенко.

Он напомнил, что Слипак был Героем и гордостью Украины, а также гением мировой культуры.

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Кто такой Василий Слипак

Всемирно-известный украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник Революции Достоинства и боевых действий на Востоке Украины.

В 2000-х Слипак был известен на весь мир исполнителем, который пел на лучших сценах мира, но всегда откликался на предложения выступить на Родине. В его репертуаре – десятки знаменитых партий, но его любима партия Мефистофеля из "Фауста". Отсюда появился позывной "Миф", под которым Слипак стал известен на российско-украинской войне.

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Василий Слипак погиб 29 июня 2016 года в бою в районе пгт Луганское (Бахмутский район, Донецкая область) около 6:00 от пули снайпера, прикрывая товарищей из пулемета. Похоронен на Лычаковском кладбище во Львове.

В 2017 году указом Президента Украины "за исключительное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу" ему присвоено звание "Герой Украины" (посмертно).

Ранее в Мангуше под Мариуполем оккупанты снесли памятник гетману Сагайдачному, а также в честь украинских защитников

Также сообщалось, что российские оккупанты разгромили памятники героям Украины в Энергодаре.