Российская пропаганда внезапно признала разгромные потери захватчиков в Лисичанске

В России заявили о тысячах "двухсотых" и "трехсотых"

Пропагандист Анатолий Дремов признал разгром войск РФ в Лисичанске / Фото: Коллаж: Сегодня

В России перестали скрывать огромные потери своей армии в войне против Украины. Пропагандист Анатолий Дремов внезапно признал, что в боях за Лисичанск были уничтожены "тысячи" российских солдат. Он имел в виду как погибших, так и раненых.

Об этом Дремов написал в Telegram.

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Он заявил, что российские захватчики штурмовали Лисичанск в Луганской области полтора месяца. И эта временная победа досталась им слишком дорогой ценой.

"Очень рад теплым словам в связи с взятием Лисичанска. Но эта победа не такая, как вы себе это представляете. Нам это обошлось очень большой ценой. Мы штурмовали этот город целых 6 недель. Тысячи двухсотых и трехсотых. Если и дальше так пойдет, это будет очень печально", – отметил пропагандист.

Оккупанты понесли разгромные потери в Луганской области

Как заявил советник главы ОП Алексей Арестович, армия России в боях за Луганскую область потеряла убитыми не менее семи тысяч человек. Кроме того, захватчики были вынуждены ослабить натиск на других участках фронта, что дает ВСУ возможность организовать контрнаступление на трех направлениях.

Арестович объяснил, что оккупанты существенно продвинулись после выхода ВСУ из Лисичанска, однако Луганская область до сих пор не под их полным контролем.

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"Нет, не вышли (на границу Луганской области. – Ред.). Они как всегда врут. Граница Луганской области проходит чуть западней Белогоровки, Золотаревки и Верхнекаменки. Они очень близко к границе Луганской области, но там еще остается серая зона. Формально Луганская область не их", – подчеркнул советник главы ОПУ.

Ранее мы писали, что после тяжелых боев за Лисичанск украинские военные были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей.

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что реальные потери России в войне с Украиной намного больше, чем официально признанные цифры даже Минобороны Украины.