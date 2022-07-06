Российская армия слишком истощена. Что пишут западные СМИ о войне в Украине

Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых массмедиа

Российские военные устали. Им будет сложно захватывать новые территории. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают расследование военных преступлений РФ в Украине, минирование оккупантами Запорожской АЭС и истощение российской армии.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных массмедиа.

Реклама

Международные следователи собирают доказательства военных преступлений в Украине

Американская газета The Washington Post пишет, что война в Украине привлекла внимание к относительно неприглядной сфере международного права. Продолжаются беспрецедентные глобальные усилия по расследованию и судебному преследованию участников военных преступлений, местные и международные следователи разъезжаются по всей разоренной войной стране, чтобы собрать доказательства российских зверств. Даже в то время, как боевые действия продолжаются.

Оккупанты превращают Запорожскую АЭС ​​в военную базу

Издание The Wall Street Journal пишет, что российская армия превращает крупнейшую в Украине атомную станцию ​​в военную базу. Отмечается, что на АЭС более 500 российских солдат развернули тяжелые артиллерийские батареи и установили противопехотные мины вдоль берегов водохранилища, вода которого охлаждает шесть реакторов.

Энтони Блинкен проведет откровенную дискуссию о войне в Украине с главой МИД Китая

Информагентство Bloomberg сообщает что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует провести откровенную дискуссию о войне со своим китайским коллегой во время предстоящего саммита на Бали. Ранее чиновник администрации Байдена призвал Пекин прекратить "распространять российскую ложь" о вторжении России в Украину.

Реклама

Из-за вторжения России в Украину стоимость "Яндекса" снизилась в 4 раза

Газета The New York Times пишет, что упадок Яндекса, российской версии Google, является символом экономических и культурных проблем, вызванных вторжением РФ в Украину. Всего несколько месяцев назад "Яндекс" выделялся как редкая история успеха в российском бизнесе, превратившегося из небольшого стартапа в технологический гигант. В ноябре прошлого года он стоил более 31 миллиарда долларов. После того как Путин развязал войну в Украине, его стоимость опустилась ниже 7 миллиардов долларов.

Российская армия слишком истощена

Немецкий журнал Der Spiegel пишет, что российским войскам понадобилось около двух месяцев, чтобы захватить Северодонецк. Город дался очень большой ценой. Истощение российских частей слишком велико, чтобы они могли добиться больших территориальных завоеваний.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Путин постарается остановить войну перед своим полным поражением.

Реклама

Также мы писали, когда и как закончится война в Украине.