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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Российская армия слишком истощена. Что пишут западные СМИ о войне в Украине

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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6 июля, 12:00
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Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых массмедиа
Российские военные устали. Им будет сложно захватывать новые территории. Фото: коллаж "Сегодня"
Российские военные устали. Им будет сложно захватывать новые территории. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают расследование военных преступлений РФ в Украине, минирование оккупантами Запорожской АЭС и истощение российской армии.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных массмедиа.

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Международные следователи собирают доказательства военных преступлений в Украине

Американская газета The Washington Post пишет, что война в Украине привлекла внимание к относительно неприглядной сфере международного права. Продолжаются беспрецедентные глобальные усилия по расследованию и судебному преследованию участников военных преступлений, местные и международные следователи разъезжаются по всей разоренной войной стране, чтобы собрать доказательства российских зверств. Даже в то время, как боевые действия продолжаются.

Оккупанты превращают Запорожскую АЭС ​​в военную базу

Издание The Wall Street Journal пишет, что российская армия превращает крупнейшую в Украине атомную станцию ​​в военную базу. Отмечается, что на АЭС более 500 российских солдат развернули тяжелые артиллерийские батареи и установили противопехотные мины вдоль берегов водохранилища, вода которого охлаждает шесть реакторов.

Энтони Блинкен проведет откровенную дискуссию о войне в Украине с главой МИД Китая

Информагентство Bloomberg сообщает что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует провести откровенную дискуссию о войне со своим китайским коллегой во время предстоящего саммита на Бали. Ранее чиновник администрации Байдена призвал Пекин прекратить "распространять российскую ложь" о вторжении России в Украину.

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Из-за вторжения России в Украину стоимость "Яндекса" снизилась в 4 раза

Газета The New York Times пишет, что упадок Яндекса, российской версии Google, является символом экономических и культурных проблем, вызванных вторжением РФ в Украину. Всего несколько месяцев назад "Яндекс" выделялся как редкая история успеха в российском бизнесе, превратившегося из небольшого стартапа в технологический гигант. В ноябре прошлого года он стоил более 31 миллиарда долларов. После того как Путин развязал войну в Украине, его стоимость опустилась ниже 7 миллиардов долларов.

Российская армия слишком истощена

Немецкий журнал Der Spiegel пишет, что российским войскам понадобилось около двух месяцев, чтобы захватить Северодонецк. Город дался очень большой ценой. Истощение российских частей слишком велико, чтобы они могли добиться больших территориальных завоеваний.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Путин постарается остановить войну перед своим полным поражением.

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Также мы писали, когда и как закончится война в Украине.

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Герої не вмирають!

Спас десятки жизней ценой своей... Олег Адамовский – подполковник, командир подразделения 92 отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко. В мирной жизни помогал бездомным животным, содержал приют. Погиб во время обороны Харькова, до последнего прикрывая отход попавших во вражескую засаду побратимов. Спас десятки жизней, но свою потерял. Ему было 30 лет. Герой Украины. Посмертно.

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Виктория Кравченко – офицер ВСУ, военный психолог, позывной – Победа. На боевых позициях – с 2014-го. Ее главная задача – чтобы наши воины всегда были в настроении, быстро адаптировались и сбрасывали психологическое бремя. А еще она – жена офицера, который служит в горячих точках, и любящая мать…
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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