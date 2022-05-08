Россияне разбомбили еврейское кладбище в Сумской области в день памяти и примирения (фото)

Последствия обстрела показал глава областной военной администрации

Оккупанты обстреляли еврейское кладбище в Глухове. / Фото: Коллаж: Сегодня

Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий опубликовал фото последствий обстрелов оккупантов 8 мая. В результате атаки врага пострадало еврейское кладбище. Оккупанты фактически разбомбили кладбище.

Об этом сообщил Живицкий в Telegram.

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Глава Сумской области заявил, что никакого примирения с российским оккупантом быть не может, поскольку россияне в войне против Украины ведут себя как фашисты.

"Вот так на Сумщине прошел день памяти и примирения. Какое может быть примирение?! Никогда. Только полная победа над фашизмом. Он не исчез, сегодня фашисты – это Россия", – написал Живицкий.

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Последствия обстрела еврейского кладбища. Фото: Дмитрий Живицкий

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Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, на территории этого кладбища похоронены евреи – жертвы погрома 1918 года. Братское захоронение одновременно является могилой цадиков Менахема-Нохима-Давида Геселева и Исраэля-Дов-Бера Нохимова Шумяцких.

"Это не только памятник истории, это особый символ для всего еврейского народа. Доказательством того, что все высшие силы все же на нашей стороне есть то, что могилы главных цадиков уцелели. Это действительно чудо после такого попадания. Местные до сих пор сидят в бомбоубежищах, потому что сирены не умолкают", – написал Ткаченко.

Об обстреле Сумской области Живицкий сообщил в 18:45.

"Произошли ракетные обстрелы территории Шосткинского района. Не покидайте укрытий во время воздушной тревоги", – призвал он.

Глава области также призвал не публиковать в соцсетях никаких результатов прилетов.

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