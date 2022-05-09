Россияне бомбят свои позиции – что задумали оккупанты

Армия Путина живет последним днем

Оккупанты сменили тактику, нет контактных боев / Коллаж "Сегодня"

Происходящее на фронте и поведение российских военных дома свидетельствуют о том, что Россия сменила тактику ведения войны и одновременно решила оголить свои границы.

Об этом рассказал генерал-майор СБУ Виктор Ягун ведущему Никите Михалеву в эфире общенационального марафона на канале "Украина24".

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Смена тактики

По мнению эксперта, россияне пытаются за счет дальнобойной артиллерии зачищать территории и обезопасить себя и свою бронированную технику от дальнейших наступлений.

"Есть информация, что россияне сбрасывают бомбы с самолетов на свои позиции. Оккупанты сменили тактику, нет контактных боев, больше боев артиллерии. Враг действительно пытается дистанцироваться от наших подразделений, потому что у них нет подразделений, которые могли бы освобождать ту или иную часть", – рассказал генерал Ягун.

Наши войска тоже изменили тактику ведения боев.

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"Мы стараемся избегать артиллерийских нападений, маневрировать малыми группами и обходить те или иные подразделения, заходить с тыла. То, что ВСУ пытаются сохранить свой личный состав, создает противнику неудобные ситуации и позволяет освобождать населенные пункты, в частности на Харьковщине. У нас основная разведка, которая определяет те или иные логистические цепочки, склады вооружения, штабы и центры принятия решений. Они уничтожаются силами артиллерии или беспилотников, а когда личный состав агрессора остается без боеприпасов, топлива и командования, он дезорганизован и вынужден отступать", – рассказывает генерал-майор СБУ.

Враг в замешательстве

По словам Ягуна, россияне не понимают, почему мы не наступаем и не тратим свои боеприпасы.

"Мы если стреляем, то достаточно умеренно и только по тем целям, которые нам действительно нужны. Зато оккупант накрывает города и уничтожает их до основания. Вот они так взяли Попасную, 90% домов разрушены, и что они с ней теперь будут делать? Количество ракет плюс-минус известно, они реально использовали 70% своих ракет. Защищать другие рубежи своей страны России некем, а пополнить запасы – нечем. Поэтому создается впечатление, что они живут последний день, и что Украина – это все, что они стремятся завоевать или уничтожить. Как они будут действовать дальше, исходя из этого – непонятно. На ЧФ России остался боезапас, которого достаточно для одного залпа. Далее нужно подтягивать логистику, которая сейчас уничтожена", – резюмировал эксперт.

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