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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Россияне бомбят свои позиции – что задумали оккупанты

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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9 мая, 18:46
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Армия Путина живет последним днем
Оккупанты сменили тактику, нет контактных боев / Коллаж "Сегодня"
Оккупанты сменили тактику, нет контактных боев / Коллаж "Сегодня"

Происходящее на фронте и поведение российских военных дома свидетельствуют о том, что Россия сменила тактику ведения войны и одновременно решила оголить свои границы.

Об этом рассказал генерал-майор СБУ Виктор Ягун ведущему Никите Михалеву в эфире общенационального марафона на канале "Украина24".

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Смена тактики

По мнению эксперта, россияне пытаются за счет дальнобойной артиллерии зачищать территории и обезопасить себя и свою бронированную технику от дальнейших наступлений.

"Есть информация, что россияне сбрасывают бомбы с самолетов на свои позиции. Оккупанты сменили тактику, нет контактных боев, больше боев артиллерии. Враг действительно пытается дистанцироваться от наших подразделений, потому что у них нет подразделений, которые могли бы освобождать ту или иную часть", – рассказал генерал Ягун.

Наши войска тоже изменили тактику ведения боев.

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"Мы стараемся избегать артиллерийских нападений, маневрировать малыми группами и обходить те или иные подразделения, заходить с тыла. То, что ВСУ пытаются сохранить свой личный состав, создает противнику неудобные ситуации и позволяет освобождать населенные пункты, в частности на Харьковщине. У нас основная разведка, которая определяет те или иные логистические цепочки, склады вооружения, штабы и центры принятия решений. Они уничтожаются силами артиллерии или беспилотников, а когда личный состав агрессора остается без боеприпасов, топлива и командования, он дезорганизован и вынужден отступать", – рассказывает генерал-майор СБУ.

Враг в замешательстве

По словам Ягуна, россияне не понимают, почему мы не наступаем и не тратим свои боеприпасы.

"Мы если стреляем, то достаточно умеренно и только по тем целям, которые нам действительно нужны. Зато оккупант накрывает города и уничтожает их до основания. Вот они так взяли Попасную, 90% домов разрушены, и что они с ней теперь будут делать? Количество ракет плюс-минус известно, они реально использовали 70% своих ракет. Защищать другие рубежи своей страны России некем, а пополнить запасы – нечем. Поэтому создается впечатление, что они живут последний день, и что Украина – это все, что они стремятся завоевать или уничтожить. Как они будут действовать дальше, исходя из этого – непонятно. На ЧФ России остался боезапас, которого достаточно для одного залпа. Далее нужно подтягивать логистику, которая сейчас уничтожена", – резюмировал эксперт.

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Обстановка

  • По данным представителя Министерства обороны Украины Александра Мотузяника, сейчас в акватории Черного моря Россия сосредоточила до 50 крылатых ракет типа "Калибр".
  • Российские военные в ночь на 9 мая впервые за время войны применили для ракетных ударов по Украине советские крылатые ракеты воздушного базирования Х-22, запускаемые со стратегических бомбардировщиков типа Ту-22М3.
  • Корабли военного флота РФ в Черном море сегодня находятся в готовности к нанесению ракетных ударов, сообщает Оперативное командование "Юг".

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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