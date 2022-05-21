Россия выпустила ракеты по Винницкой и Ровенской областям: куда попали

Вражеская ракета попала по военному объекту в одной из областей

Армия РФ обстреливает украинские города / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты ракетами обстреливают Ровенскую и Винницкую области. Сегодня украинские военные сбили вражескую ракету вблизи г. Немиров. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Винницкой ОВ Сергей Борзов.

"Ракетный обстрел над Винницкой областью! Возле Немирова сбили ракету", – написал Борзов.

По его словам, сработала ПВО.

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В тоже время, глава Ровенской ОГА Виталий Коваль сообщил, что российские военные попали ракетой по объекту военной инфраструктуры в области.

"По территории области нанесен ракетный удар – объект военной инфраструктуры. В данный момент число жертв и масштабы разрушений уточняются", – сообщил он в своем Telegram-канале.

Воздушная тревога на территории областей еще продолжается.

Ситуация в Украине 21 мая