Россия выпустила ракеты по Винницкой и Ровенской областям: куда попали

Оккупанты ракетами обстреливают Ровенскую и Винницкую области. Сегодня украинские военные сбили вражескую ракету вблизи г. Немиров. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Винницкой ОВ Сергей Борзов.
"Ракетный обстрел над Винницкой областью! Возле Немирова сбили ракету", – написал Борзов.
По его словам, сработала ПВО.
В тоже время, глава Ровенской ОГА Виталий Коваль сообщил, что российские военные попали ракетой по объекту военной инфраструктуры в области.
"По территории области нанесен ракетный удар – объект военной инфраструктуры. В данный момент число жертв и масштабы разрушений уточняются", – сообщил он в своем Telegram-канале.
Воздушная тревога на территории областей еще продолжается.
Ситуация в Украине 21 мая
- В Украине продолжаются обстрелы вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и на Славянском направлении. Остается угроза ракетных ударов с территории Беларуси. Кроме того, в Мариуполе противник принимает меры по восстановлению функционирования порта.
- Российские оккупанты планируют возобновить наступление в направлении Ямполь – Северск с форсированием реки Северский Донец. Там зафиксировали сосредоточение специальной техники. Также захватчики перебрасывают дополнительные подразделения.
- Очередной жертвой бессмысленных действий российских захватчиков стал стадион "Солнечный" в Харькове. Во время одного из обстрелов оккупанты практически уничтожили арену, на которой тренировалась сборная Украины.
- Российские оккупанты за сутки потеряли 150 человек личного состава, 26 боевых бронированных машин и 1 вертолет.
- В Мариуполе оккупанты проводят эвакуацию мирного населения. При посадке оккупанты сообщают жителям города, что их повезут в село Безыменное Азовского района, где находится фильтрационный лагерь, а после отправят в Россию.