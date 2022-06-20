Россия стягивает резервы на важное направление – ISW

При этом у захватчиков не хватает сил и ресурсов в Луганской области

Россия еще привезла больше техники в Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские захватчики стягивают резервы в Запорожье. Это связано с успешным контрнаступлением ВСУ. При этом оккупантам не хватает ресурсов для продвижения в Северодонецке Луганской области.

Об этом сообщает американский Институт по изучению войны (ISW).

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Как стало известно, стянутой российской артиллерии и малочисленных пехотных подразделений остается недостаточно для продвижения оккупантов в районе Северодонецка. Также войска РФ продолжают готовиться к наступлению на Славянск с северо-востока от Изюма и западнее Лимана

Кроме того, захватчики сосредоточены на укреплении оборонительных позиций вдоль южного направления через недавние успешные контратаки украинских войск вдоль границы Херсон-Николаевская область.

Оккупанты перебрасывают подкрепления на Запорожское направление из-за успешных контратак Вооруженных сил Украины.

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"Российские войска, вероятно, проводят артиллерийские обстрелы под чужим флагом по территории, которую контролирует Россия, чтобы приглушить украинские настроения, поощрять мобилизацию и создать неприязнь у местных жителей к ВСУ", – добавили аналитики.

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В ISW рассказали, как РФ уже расплачивается за попытки захватить Северодонецк

Войска России добились незначительных успехов на окраинах Северодонецка 18 июня, но в значительной степени застопорились на других направлениях наступления. Оккупанты, вероятно, столкнутся с растущими потерями личного состава и техники, что усложнит попытки возобновить наступательные операции в других критических точках, поскольку вялотекущие бои за Северодонецк продолжаются. К такому выводу пришел американский Институт исследования войны (ISW) в своем отчете.

Исследователи считают, что войска РФ, вероятно, смогут захватить Северодонецк в ближайшие недели, но ценой концентрации большей части имеющихся сил на этом небольшом участке. Другие российские операции на востоке Украины, в частности по захвату Славянска и продвижению к востоку от Бахмута, за последние две недели не принесли особого прогресса.

Как отмечают в ISW, оккупанты продолжают сталкиваться с проблемами боевого духа и дисциплины своих войск в Украине. Украинская разведка обнародовала информацию о перехваченных телефонных звонках 17 и 18 июня, в которых российские солдаты жаловались на условия на передовой, плохое оснащение и общую нехватку личного состава. Один военнослужащий утверждал, что подразделения в значительной степени истощены и что в некоторых батальонно тактических группах (БТГ) осталось всего 10-15 военнослужащих.

18 июня оккупанты добились незначительных успехов при наступлении на Метелкино (к югу от Северодонецка), где они вели бои в течение последних нескольких дней.

Российские войска, вероятно, намерены захватить южные пригороды Северодонецка и продвинуться к берегу реки Северский Донец, прежде чем атаковать центр украинского сопротивления на химическом заводе "Азот". Кроме того, российские войска ведут бои за контроль над Сиротино, еще одним пригородом Северодонецка, сообщили в ISW.

Ранее мы рассказывали, что оккупанты сосредоточили подавляющее большинство имеющихся у них боевых сил для захвата Северодонецка и Лисичанска за счет других направлений, и несут при этом огромные потери.