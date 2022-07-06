Россия пыталась ударить по Змеиному — названа причина

Россияне разозлились из-за новостей об острове

Гуменюк сообщила об атаке на Змеиный / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия снова пыталась ударить по острову Змеиный, с которого ей недавно пришлось уйти после ударов ВСУ. Также враг вел разведку, чтобы помешать установке украинского флага на Змеином.

Об этом начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила во время телемарафона.

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"Флаг на острове находится, он ждет своего часа. То, что он там есть, информационное сообщение об этом, конечно, смутило наших врагов", — сказала она.

Флаг Украины на Змеином

Ранее Наталья Гуменюк сообщила, что на острове Змеиный установлен флаг Украины. Территория возвращена под юрисдикцию Украины.

Позже она уточнила, что фразу о поднятии флага следует воспринимать метафорически. Флаг страны был сброшен на Змеином острове, но еще не поднят, поскольку высаживать для этого людей на остров все еще опасно из-за вероятности атак россиян.

Напомним, утром 30 июня появились неофициальные сообщения о том, что российские оккупационные войска покинули остров Змеиный в Черном море, взорвав остатки техники.

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Вскоре информацию подтвердили в ОК "Юг", заявив, что оккупанты сбежали после очередного этапа военной операции ВСУ с нанесением огневых ударов ракетными и артиллерийскими подразделениями по оккупантам на Змеином. Среди ночи противник спешно эвакуировал остатки гарнизона скоростными катерами и покинул остров.