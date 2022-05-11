Россия планирует захватить Киев — подробности от украинской разведки

Россия планирует захватить Киев, создать новое государственное образование, включив его в свой состав. Оккупанты собираются инсценировать перевыборы и поставить во власть пророссийские политсилы. Об этом сообщил заместитель начальника ГОУ Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает Telegram-канал "Сегодня".
По словам представителя Генштаба, планы оккупантов таковы:
- взятие под контроль территории Одесской, Николаевской и частично Запорожской областей;
- создание сухопутного коридора в непризнанное Приднестровье;
- захват территории центральной Украины, овладение Киевом;
- инсценировка перевыборов в законодательные и исполнительные органы власти пророссийских сил;
- создание нового государственного образования и включение его в состав России.
Ситуация в Украине
На 77-е сутки героического противостояния Украины российскому военному вторжению противник продолжает попытки продвинуться на Слобожанском и Донецком направлениях. Наибольшую активность оккупанты проявляют на Слобожанском и Донецком направлениях.
В Мариуполе основные усилия врага сосредотачиваются на блокировке и попытках уничтожения наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Противник продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары.
Враг продолжает нести потери. Он дезорганизован и деморализован. По имеющейся информации Генштаба, военнослужащим отдельных подразделений вооруженных сил РФ, воюющим в Украине, сообщили о невозможности проведения ротации до конца срока проведения так называемой "специальной операции".
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