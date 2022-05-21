Россия обстреляла поселок в Херсонской области, есть жертвы

В Херсонском районе оккупанты обстреляли поселок городского типа Белозерка. В результате атаки есть пострадавшие. Подробности узнавал журналист "Сегодня".
На момент начала атаки люди находились на улице. Нанесли удар в центр Белозерки. В результате удара погибли две женщины — 70-летняя пенсионерка и 32-летняя учительница местной школы, которая получила мино-взрывную травму.
Кроме того, четыре человека получили ранения. Среди них 13-ти летняя девочка и ее 51-летний папа, которые были на улице. Кроме того, в огороде посекло снарядом 66-тилетнюю и 70-тилетнюю женщину.
Фото:"Сегодня"
Фото:"Сегодня"
Собранные осколки ракеты. Фото:"Сегодня"