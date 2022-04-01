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РФ пыталась запугать ВСУ – украинским военным приходили СМС с угрозами

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1 апреля, 11:25
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Российские спецслужбы организовали рассылку для наших бойцов с помощью ботофермы – отправляя угрозы, оккупанты пытались угнетать украинских силовиков
На телефон бойцов ВСУ приходили сообщения с угрозами
На телефон бойцов ВСУ приходили сообщения с угрозами / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские спецслужбы создали ботоферму в Украине, с помощью которой отправляли СМС украинским военным. В тексте РФ угрожала нашим защитниками и призывала сложить оружие. Всего отправили около 5 тысяч таких сообщений.

Об этом рассказала пресс-служба СБУ.

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По данным СБУ, спецслужбы РФ пытались расшатать морально-психологическое состояние украинских силовиков. Враг рассылал сообщения с предложениями сдаться и перейти на сторону оккупантов.

Бойцы ВСУ получали сообщения с угрозами. Скриншот

"Исход событий предрешен! Будьте благоразумны и откажитесь от поддержки национализма и дискредитировавших себя руководителей страны уже сбежавших из столицы!" – писали в лживых СМС.

Бойцы ВСУ получали сообщения с угрозами. Скриншот

Ботоферму ликвидировали киберспециалисты СБУ. Все оборудование РФ разместила в Днепропетровской области и дистанционно руководила им. Владелец дома, где была вся техника, признался, что даже не догадывался об этой "спецоперации" врага. Он должен был только подключить оборудование к Интернету и загружать сим-карты операторов мобильной связи.

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"Работу" украинца российские спецслужбы оценили в 2000 долларов в месяц. Работники СБУ изъяли технику и начали работу со всеми причастными к преступлению.

Фейки РФ об Украине

Россия пытается продвинуть фейк о том, что в нашей стране готовят биологическое и химическое оружие. Президент Владимир Зеленский заявил, что никакого химического или любого другого оружия массового поражения в Украине не разрабатывали и об этом знает весь мир. Если РФ сделает что-то подобное против нас – получит жесточайший санкционный ответ.

Кроме того, российские оккупанты заминировали пути коммерческих судов от Босфора к Одессе и запустили очередную дезинформацию. Они заявили, что якобы это украинские мины.

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Также РФ запустила фейк о том, что на Ровенской АЭС якобы удерживают российских атомщиков. Об этом оккупанты трубят в МАГАТЭ, хотя на самом деле никаких российских специалистов-атомщиков там не было и нет.

Начальник Военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул опроверг еще одну ложь РФ – оккупанты заявили, якобы наши правоохранители предали страну и начали сотрудничать с криминалитетом. Причем говорят это, по словам оккупантов, украинские мэры.

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