РФ приближается к сакральной границе потери своих танков – военный эксперт

Вооруженные силы Украины уже приближаются к сакральной границе по уничтожению половины штатного боевого потенциала российских оккупантов.
Об этом рассказал военный эксперт Петр Черник в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".
Что происходит
По его словам, всего на момент военной агрессии РФ располагала более 3300 рабочими танками, а к этой минуте ВСУ уверенно приближаются к отметке в 1500 уничтоженных танков врага.
"Это серьезный показатель и снижение их "бронетанкового кулака", – отметил эксперт.
В то же время Петр Черник рассказал, что на фронте сложная ситуация только в одной точке – Северодонецке:
"Это действительно стратегическая точка для них, потому что, по большому счету, последняя линия, после которой они смогут выйти на административную границу Луганской области. Этот город практически сравнен с землей, к нулю – он практически стерт в прах".
По его мнению, "Мариуполь-2" Украине точно не нужен:
"Стоит ли еще какое-то время за него (Северодонецк – ред.) драться? Конечно, потому что каждая батальонная тактическая группа, которая будет оттянута на это направление, улучшает наши оперативные возможности и в Харьковской, и в Херсонской областях. Но я – твердый сторонник того, что ни один "Мариуполь-2" нам не нужен".
Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отметил, что оккупанты приближаются к Лисичанску, а в Северодонецке продолжаются уличные бои. Также военный эксперт Олег Жданов анонсировал близкую смену ситуации на Донбассе.