РФ отправляет на войну заключенных и родственников оппозиционеров из Чечни

В Чечне на войну в Украину отправляют заключенных, а также родственников оппозиционеров. Чеченские оппозиционеры считают, что это делается для пополнения частей "человеческим ресурсом", а также чтобы подавить протестное настроение в Чечне.
Об этом сообщает главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Чеченский филиал ФСБ собирает информацию о заключенных местных тюрем:
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- ФИО,
- домашние адреса,
- номера телефонов,
- адреса электронных почт,
- IP-адреса устройств, используемых для входа в Интернет.
"Немедленно собрать и предоставить в наш адрес информацию о гражданах Чеченской республики РФ для дальнейшего их привлечения к проведению специальной операции на территории Украины:
а) условно осужденных;
б) осужденных к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести;
в) осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления;
г) осужденных за особо тяжкие преступления", – написано в документе.
По словам чеченских оппозиционных общественных деятелей, такие действия имеют две цели. Во-первых, пополнить "человеческий ресурс" частей, понесших значительные потери в боях с украинскими защитниками. Во-вторых, подавить любые протестные настроения в Чечне.
"Теперь им грозит принудительная отправка в самые горячие точки фронта. В частности, брат известного чеченского оппозиционера Хасана Халитова уже доставили в одну из частей на передовой. Других родственников Халитова похитили и их местонахождение – неизвестно", - говорится в сообщении.
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Дибиров входил в состав путинской армии из состава 291-го гвардейского мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. Она базируется в населённом пункте Борза на территории Чечни.
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