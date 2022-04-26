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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

РФ отправляет на войну заключенных и родственников оппозиционеров из Чечни

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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26 апреля, 12:24
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Все для того, чтобы пополнить "человеческий ресурс" частей подавить протесты
Чеченцев отправляют воевать в Украину / Коллаж "Сегодня"
Чеченцев отправляют воевать в Украину / Коллаж "Сегодня"

В Чечне на войну в Украину отправляют заключенных, а также родственников оппозиционеров. Чеченские оппозиционеры считают, что это делается для пополнения частей "человеческим ресурсом", а также чтобы подавить протестное настроение в Чечне.

Об этом сообщает главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Чеченский филиал ФСБ собирает информацию о заключенных местных тюрем:

  • ФИО,
  • домашние адреса,
  • номера телефонов,
  • адреса электронных почт,
  • IP-адреса устройств, используемых для входа в Интернет.

"Немедленно собрать и предоставить в наш адрес информацию о гражданах Чеченской республики РФ для дальнейшего их привлечения к проведению специальной операции на территории Украины:

а) условно осужденных;
б) осужденных к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести;
в) осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления;
г) осужденных за особо тяжкие преступления", – написано в документе.

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В Чечне на войну в Украину отправляют заключенных и родственников оппозиционеров. Фото: главное управление разведки Министерства обороны Украины.
В Чечне на войну в Украину отправляют заключенных и родственников оппозиционеров. Фото: главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По словам чеченских оппозиционных общественных деятелей, такие действия имеют две цели. Во-первых, пополнить "человеческий ресурс" частей, понесших значительные потери в боях с украинскими защитниками. Во-вторых, подавить любые протестные настроения в Чечне.

"Теперь им грозит принудительная отправка в самые горячие точки фронта. В частности, брат известного чеченского оппозиционера Хасана Халитова уже доставили в одну из частей на передовой. Других родственников Халитова похитили и их местонахождение – неизвестно", - говорится в сообщении.

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