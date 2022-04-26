РФ отправляет на войну заключенных и родственников оппозиционеров из Чечни

Все для того, чтобы пополнить "человеческий ресурс" частей подавить протесты

Чеченцев отправляют воевать в Украину / Коллаж "Сегодня"

В Чечне на войну в Украину отправляют заключенных, а также родственников оппозиционеров. Чеченские оппозиционеры считают, что это делается для пополнения частей "человеческим ресурсом", а также чтобы подавить протестное настроение в Чечне.

Об этом сообщает главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Реклама

Чеченский филиал ФСБ собирает информацию о заключенных местных тюрем:

ФИО,

домашние адреса,

номера телефонов,

адреса электронных почт,

IP-адреса устройств, используемых для входа в Интернет.

"Немедленно собрать и предоставить в наш адрес информацию о гражданах Чеченской республики РФ для дальнейшего их привлечения к проведению специальной операции на территории Украины:

а) условно осужденных;

б) осужденных к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести;

в) осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления;

г) осужденных за особо тяжкие преступления", – написано в документе.

Реклама

В Чечне на войну в Украину отправляют заключенных и родственников оппозиционеров. Фото: главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По словам чеченских оппозиционных общественных деятелей, такие действия имеют две цели. Во-первых, пополнить "человеческий ресурс" частей, понесших значительные потери в боях с украинскими защитниками. Во-вторых, подавить любые протестные настроения в Чечне.

"Теперь им грозит принудительная отправка в самые горячие точки фронта. В частности, брат известного чеченского оппозиционера Хасана Халитова уже доставили в одну из частей на передовой. Других родственников Халитова похитили и их местонахождение – неизвестно", - говорится в сообщении.

Реклама

ВСУ ликвидировали подполковника сухопутных войск России из Чечни

ВСУ ликвидировали подполковника сухопутных войск России Дибира Дибирова Магомадиновича. Военнослужащий входил в состав путинской армии мотострелковой дивизии.

Дибиров входил в состав путинской армии из состава 291-го гвардейского мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. Она базируется в населённом пункте Борза на территории Чечни.

Ранее мы писали: