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РФ нанесла ракетный удар по казарме Нацгвардии – стало известно количество жертв

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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27 мая, 13:00
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Пуск ракет "Искандер" произошел из Ростовской области
Оккупанты ударили ракетами по Днепру. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты ударили ракетами по Днепру. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты рано утром 27 мая нанесли ракетный удар по Днепру. Они целились по казарме Нацгвардии в Днепровском районе. Предварительно в результате удара погибли 10 человек, около 35 раненых.

Об этом сообщили в Вооруженных силах Украины.

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"Предварительно в результате утреннего удара по Днепропетровской области погибли 10 человек, около 35 раненых. Удар был нанесен по казарме Нацгвардии в Днепровском районе. Пуск ракет "Искандер" произошел из Ростовской области. Было три ракеты, одна из которых попала в цель", – заявили ВСУ.

Что было ранее?

Утром в Днепре прогремело три взрыва. Местные жители сообщают, что из-за взрывной волны у многих дрожали окна. После этого в городе начался пожар.

Также пишут, что взрыв был слышен в 30 км от Днепра – предварительно, в Новомосковске.

Как рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, есть несколько "прилетов".

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"Неспокойная ночь и неспокойное утро. Есть несколько "прилетов". Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей", – отметил он.

Ранее мы писали:

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Герої не вмирають!

Пограничник, остановивший врага... Полковник Виталий Кучерявый – начальник отдела КПВВ «Счастье» Луганского пограничного отряда. Его подразделение одним из первых встретило врага, в течение долгого времени отражая атаки. Десятки единиц уничтоженной техники, взятые в плен оккупанты, спасенные жизни побратимов – так проявил себя полковник Кучерявый. Погиб во время боя. Герой Украины. Посмертно.

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Полковник Роман Качур - командир 55-й отдельной артбригады "Запорожская Сечь". Под его руководством батарея реактивной артиллерии два года подряд становилась лучшей в соревновании артподразделений ВСУ. Герой Украины, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого. Сослуживцы называют его "артиллеристом от Бога".
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