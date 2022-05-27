РФ нанесла ракетный удар по казарме Нацгвардии – стало известно количество жертв

Российские оккупанты рано утром 27 мая нанесли ракетный удар по Днепру. Они целились по казарме Нацгвардии в Днепровском районе. Предварительно в результате удара погибли 10 человек, около 35 раненых.
Об этом сообщили в Вооруженных силах Украины.
"Предварительно в результате утреннего удара по Днепропетровской области погибли 10 человек, около 35 раненых. Удар был нанесен по казарме Нацгвардии в Днепровском районе. Пуск ракет "Искандер" произошел из Ростовской области. Было три ракеты, одна из которых попала в цель", – заявили ВСУ.
Что было ранее?
Утром в Днепре прогремело три взрыва. Местные жители сообщают, что из-за взрывной волны у многих дрожали окна. После этого в городе начался пожар.
Также пишут, что взрыв был слышен в 30 км от Днепра – предварительно, в Новомосковске.
Как рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, есть несколько "прилетов".
"Неспокойная ночь и неспокойное утро. Есть несколько "прилетов". Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей", – отметил он.